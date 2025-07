Страна Франция / Канада / США

Продолжительность 1 час 42 минуты

Год выпуска 2025

Премьера в мире 5 июня 2025

Сборы в мире $11 896 480

Производство Egérie Productions, Gaumont, Christal Films

Другие названия

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, C'era una volta mia madre, Cudowne życie, Det började med min mamma, Det var en gang min mor, Érase una vez mi mi madre, Kaikki alkoi äidistäni, Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan, Min mor, Mit Liebe und Chansons, My Mom, God and Sylvie Vartan, Volt egyszer... az anyám, Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα, Моя мама - волшебница