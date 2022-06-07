Москва слезам не верит, 1979

Фильм создан на основе сценария Валентина Черных «Дважды солгавшая». Сюжет изначально не понравится Владимиру Меньшову своей мелодраматичностью, но позже режиссер все же взялся за экранизацию, усмотрев в нем связь с собственной молодостью: они с женой точно также приехали в Москву из провинции и долго завоевывали ее, проходя через разнообразные трудности. Однако перед началом адаптации Меньшов внес в сценарий ровно 44 поправки.

Президент США Рональд Рейган посмотрел фильм не менее восьми раз перед первой встречей с Михаилом Горбачевым, чтобы «лучше узнать русскую душу», однако это ничем ему не помогло.

Бюджет фильма составил всего 550 тысяч рублей, поэтому все производственные сцены снимались прямо в цехах клинского предприятия Химволокно, причем работа в цехах не останавливалась во время съемок.

От главной женской роли поочередно отказались все крупнейшие советские актрисы, поэтому Меньшову пришлось снимать свою супругу, театральную артистку Веру Алентову, которая тоже была не в восторге от своего персонажа. Эта роль по сути стала кинодебютом Алентовой, поэтому Меньшов особенно сурово гонял супругу на площадке, зато спустя много лет после премьеры сказал ей, что она очень хорошо сыграла в этой картине.

Пробы на роль Гоши тоже происходили чрезвычайно тяжело, но уже по причине отсутствия актера, обладавшего необходимым для героя типажом. Отказав Виталию Соломину и Леониду Дьячкову, Меньшов уже вознамерился было исполнить роль героя самостоятельно, когда объявился Алексей Баталов.

Ирина Муравьева, напротив, запоем прочла сценарий и сразу побежала к режиссеру. Она долго убеждала Меньшова, что это ее роль и лишь она одна сможет ее сыграть.

Меньшов сыграл небольшую эпизодическую роль. Его персонаж – один из друзей Гоши на пикнике.

Успех картины на западе, естественно, стал полной неожиданностью как для Меньшова, так и для руководства Госкино. Когда картина была номинирована, Меньшова не пустили на церемонию вручения, так как тот числился невыездным из-за двух доносов. Церемония проходила 31 марта, а по радио о новости объявили 1 апреля, в День дурака, поэтому Меньшов находился в полной уверенности, что его просто разыграли. Вместо режиссера заветную статуэтку получил атташе посольства СССР в США, а режиссер увидел ее только в 88 году. Зато на этот раз он отказался возвращать ее в офис Госкино и увез к себе домой.

Из фильма вырезали эпизод, в котором бросивший пить хоккеист Гурин снова превращается в алкоголика и выпрашивает денег на улице, потому что режиссер хотел оставить Меньшов надежду на то, что он исправится.

Название фильма происходит из романа русского писателя и публициста Ильи Эренбурга, изданного в 1933 году, однако больше эти произведения никак не связаны.

Премьера фильма состоялась практически на месте съемок, в заводском клубе поселка Майданово. Неожиданно для всех картина обрела могучую народную любовь и собрала огромную кассу. Фильм стал второй самой кассовой картиной в истории советского проката: он собрал у киноэкранов более 90 миллионов зрителей. А вот критики и коллеги Меньшова обругали.