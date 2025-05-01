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Постер мультфильма Маракуда
5.4
Маракуда - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Маракуда
5.4

Маракуда

, 2025
Marakuda
Россия / анимация / 18+
Мальчик из каменного века обретает способность понимать животных. Приключенческий мультфильм для детей и их родителей
Трейлеры
Пойду 35
Не пойду 9
Постер мультфильма Маракуда
5.4
Пойду 35
Не пойду 9
Маракуда - Финальный трейлер
Маракуда  Финальный трейлер

О фильме

Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.

В ролях

Прохор Чеховской
Прохор Чеховской
Marakuda
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Tink
Петр Иващенко
Петр Иващенко
Kosolapyy
Элиза Мартиросова
Марина Лисовец
Marina Lisovets
Rozovaya
Мартиросова, Элиза Григорьевна
Babulya
Мартиросова, Элиза Григорьевна
Babulya
Режиссер Виктор Глухушин
Сценарист Александр Архипов
Композитор Михаил Викторович Чертищев
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 30 января 2026
Премьера в мире 1 мая 2025
Дата выхода
1 мая 2025 Россия Вольга
22 августа 2025 Болгария
29 января 2026 Венгрия 6
11 июля 2025 Вьетнам
3 июля 2025 Греция
1 октября 2025 Дания
24 апреля 2026 Испания
5 июня 2025 Италия
1 мая 2025 Казахстан 6+
3 июля 2025 Катар
1 мая 2025 Кыргызстан
3 июля 2025 ОАЭ 18TC
5 сентября 2025 Румыния
11 сентября 2025 Сербия o.A.
1 мая 2025 Узбекистан 6+
11 сентября 2025 Черногория o.A.
22 августа 2025 ЮАР
Сборы в мире $1 583 562
Производство Анимационная студия «Воронеж» , CTB Film Company
Другие названия
Marakuda, The Myth of Marakuda, Balagan Ba'Ya'ar, El mito de Maracuda, Legenda lui Maracuda, Maracuda, Maracuda: Diventare Grandi è una Giungla, Marakuda legendája, Marakuda: Taş Devri Efsanesi, Mit o marakudi, Ο μύθος του Μαρακούντα, Маракуда, Митът за Маракуда, The Myth of Maracuda

Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Маракуда - Финальный трейлер
Маракуда Финальный трейлер
Маракуда - Тизер
Маракуда Тизер
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