Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.
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