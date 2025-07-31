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По законам улиц

Ловкий карманник невольно запускает череду судьбоносных событий 55 18+
Билеты от 540 ₽
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Не пойду 2

О фильме

На улицах Мумбаи орудует банда подростков-карманников. Все ее члены – сироты, они не имеют имен и зовут друг друга только по номерам. Лучший из них, Пятьдесят пятый, отличается не только ловкостью рук, но и состраданием к своим жертвам. Парень мечтает вырваться из криминального круга и начать все сначала в обычной жизни. Однажды он крадет крупную сумму денег у мужчины, который влез в долги ради свадьбы дочери. Этот поступок вызывает череду роковых событий, заставляющих карманника влюбиться, пересмотреть все свои мечты и планы и стать на защиту нуждающихся

По законам улиц - дублированный трейлер
По законам улиц  дублированный трейлер
Страна Индия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 31 июля 2025
Дата выхода
31 июля 2025 Россия Кинологистика
Производство Scott Free Productions
Другие названия
55, По законам улиц
Режиссер
Шиам Мадиражу
Все актеры и съемочная группа

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КИНО ОККО Афимолл Сити
19:30 от 650 ₽
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19:00 от 650 ₽
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По законам улиц - дублированный трейлер
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Кадры из фильма

«По законам улиц» в кинотеатрах

чт 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
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КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D, SUB
19:30 от 650 ₽
Пионер
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