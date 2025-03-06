Роднина, 2024

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Постер фильма Роднина
6.7
Роднина - Трейлер
Киноафиша Фильмы Роднина
6.7

Роднина

, 2025
Rodnina
Россия / спорт, биография / 18+
История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
Трейлеры
Пойду 126
Не пойду 29
Постер фильма Роднина
6.7
Пойду 126
Не пойду 29
Роднина - Трейлер
Роднина  Трейлер

О фильме

Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов — невероятная сила духа и жажда победы.

Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу притирок и сложностей, они начнут свой путь к первой золотой медали, становясь абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир

 

В ролях

Иван Колесников
Иван Колесников
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Владислава Самохина
Владислава Самохина
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Вера Чернявская
Вера Чернявская
Valya v detstve
Мария Миронова
Мария Миронова
Марат Башаров
Марат Башаров
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Elizaveta Agarunova
Trener
Режиссер Константин Статский
Сценарист Svetlana Dali, Anna Ozar, Ирина Константиновна Роднина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 1 мая 2025
Премьера в мире 6 марта 2025
Дата выхода
6 марта 2025 Россия Централ Партнершип
6 марта 2025 Узбекистан 6+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 425 000 000 RUR
Сборы в мире $2 511 747
Производство Кинокомпания Темп, WeiT Media
Другие названия
Rodnina, Роднина, 冠军之泪

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 48 голосов
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2394 В жанре «спорт»  44 В жанре «биография»  96 В фильмах России  290 В фильмах 2025 года  109
Обновлено 28 декабря 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Роднина - Трейлер
Роднина Трейлер
Роднина - Трейлер 3
Роднина Трейлер 3
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Отзывы зрителей о фильме Роднина

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40 Дата обновления: 28 декабря 2025, 14:09
Отзывы в основном положительные: сильная игра актёров, правдоподобная передача атмосферы эпохи и динамичная спортивная драма. Есть замечания к перегруженной драматической нити и отдельным медленным эпизодам. Оценки варьируются, чаще около 7–9 из 10. Фильм подойдёт семьям, поклонникам спорта и биографий великих спортсменов, а также тем, кто любит историческую кинематографию.
Саммари составлено ИИ на основе 29 отзывов.

Отзывы о фильме

Мария Баранова 8 марта 2025, 23:06
Сегодня с дочкой посмотрели фильм Роднина... Это просто ШЕДЕВРАЛЬНО!!! Бесподобная игра актеров и работа режиссера завораживала, окунала в сюжет,… Читать дальше…
nik24-02 9 марта 2025, 10:02
Отличный фильм, нам с дочкой (12 лет) очень понравился. Евгений Ткачук - прекрасно сыграл.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Роднина - смотреть в онлайн-кинотеатре

Роднина

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