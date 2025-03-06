Роднина, 2024

Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов — невероятная сила духа и жажда победы.

Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу притирок и сложностей, они начнут свой путь к первой золотой медали, становясь абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир