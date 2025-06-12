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Киноафиша Фильмы Больше чем футбол

Больше чем футбол

Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки 18+
Билеты от 350 ₽
Пойду 74
Не пойду 17

О фильме

В центре событий оказываются российские звезды большого футбола, которых после завершения успешной карьеры нередко называют в народе «сбитыми летчиками». Теперь у них никак не получается объединиться в команду, поскольку каждый из героев преследует лишь свои личные интересы. Только маленькая девочка, судьба которой напрямую связана с их победами или проигрышами, может объединить тренера Сорокина и футболистов сборной России, а также заставить их совершить прорыв.

Больше чем футбол - трейлер
Больше чем футбол  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 июня 2025
Дата выхода
12 июня 2025 Россия
Сборы в мире $999 971
Производство Drive
Другие названия
Bolshe chem futbol, Больше чем футбол
Режиссер
Виктор Демент
В ролях
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 30 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1675 В жанре «спорт»  34 В жанре «драма»  749 В фильмах России  141
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 13 Кунцево
11:50 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 19 июня 2025, 02:53
Сходил на премьеру отечественной спортивной драмы о самом популярном виде спорта - «Больше чем футбол».

Сюжет повествует о сборной России,… Читать дальше…
Александр Андронник 🇷🇺 14 июня 2025, 20:17
Замечательный фильм. То, что нужно в День России. Однозначно рекомендую, не пожалеете
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Больше чем футбол - трейлер
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«Больше чем футбол» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:50 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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