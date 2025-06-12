В центре событий оказываются российские звезды большого футбола, которых после завершения успешной карьеры нередко называют в народе «сбитыми летчиками». Теперь у них никак не получается объединиться в команду, поскольку каждый из героев преследует лишь свои личные интересы. Только маленькая девочка, судьба которой напрямую связана с их победами или проигрышами, может объединить тренера Сорокина и футболистов сборной России, а также заставить их совершить прорыв.