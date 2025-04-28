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Постер фильма Верный друг
Постер фильма Верный друг
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Пойду 17
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Верный друг

Верный друг

Наоми Уоттс получает в наследство немецкого дога. Трогательный фильм о том, как пережить потерю близкого человека The Friend 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 17
Не пойду 2

О фильме

Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем: от разрушенной мебели до угрозы выселения. Но чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает — не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей.

Верный друг - дублированный трейлер
Верный друг  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 апреля 2025
Премьера в мире 28 апреля 2025
Дата выхода
15 мая 2025 Россия Вольга
15 мая 2025 Казахстан 18+
15 мая 2025 Кыргызстан 16+
15 мая 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $4 382 113
Производство 3dot productions, Big Creek Projects
Другие названия
The Friend, L'ami, Верный друг, L'amico fedele, Loyal Friend, Meu Companheiro Fiel, Друг
Режиссер
Скотт МакГихи
Дэвид Сигел
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Джош Пэйс
Джош Пэйс
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 16 голосов
6.4 IMDb
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Верный друг

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Наша рецензия

С 15 мая в российских кинотеатрах можно будет посмотреть фильм от режиссеров Скотта Макгихи и Дэвида Сигела «Верный друг». Творческий дуэт экранизировал мировой бестселлер — роман Сигрид Нуньес, который в 2018 году получил Национальную книжную премию. В центре сюжета — писательница по имени Айрис (Наоми Уоттс), которая внезапно теряет своего друга и наставника Уолтера (Билл Мюррей). Он совершил самоубийство. В наследство Уолтер оставил Айрис своего огромного немецкого…
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Новости о фильме
Наоми Уоттс помогает псу пережить горе в трейлере драмеди «Друг»
Наоми Уоттс помогает псу пережить горе в трейлере драмеди «Друг» На Rotten Tomatoes фильм имеет 100% одобрения критиков.
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17 февраля 2025 12:23
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Верный друг - дублированный трейлер
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Верный друг Trailer
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