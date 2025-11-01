Иллюзия обмана 3,

«Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.
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О фильме объявил генеральный директор Lions Gate Entertainment Джон Фелтаймер в мае 2015 года, более чем за год до того, как Иллюзия обмана 2 (2016) вышла в июне 2016 года.