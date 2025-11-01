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Постер фильма Иллюзия обмана 3
6.9
Иллюзия обмана 3 - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Иллюзия обмана 3
6.9

Иллюзия обмана 3

, 2025
Now You See Me 3
США / криминал, триллер / 18+
Джесси Айзенберг и его команда иллюзионистов берутся украсть крупнейший алмаз
Трейлеры
Пойду 771
Не пойду 39
Постер фильма Иллюзия обмана 3
6.9
Пойду 771
Не пойду 39
Иллюзия обмана 3 - Дублированный трейлер 2
Иллюзия обмана 3  Дублированный трейлер 2

О фильме

«Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.

В ролях

Джерни Смоллетт
Джерни Смоллетт
Доминик Сесса
Доминик Сесса
Bosco
Ариана Гринблатт
Ариана Гринблатт
June
Джастис Смит
Джастис Смит
Изабель Мэй
Изабель Мэй
Морган Фриман
Морган Фриман
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Merritt McKinney
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
J. Daniel Atlas
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Jack Wilder
Айла Фишер
Айла Фишер
Henley Reeves
Эндрю Сантино
Эндрю Сантино
Brett Finnigan
Режиссер Рубен Флейшер
Сценарист Сет Грэм-Смит, Michael Lesslie, Пол Верник, Ретт Риз
Композитор Брайан Тайлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 декабря 2025
Премьера в мире 1 ноября 2025
Дата выхода
13 ноября 2025 Россия
13 ноября 2025 Австралия
13 ноября 2025 Австрия
13 ноября 2025 Аргентина ATP
12 ноября 2025 Бельгия
14 ноября 2025 Болгария
13 ноября 2025 Бразилия
14 ноября 2025 Великобритания 12A
28 ноября 2025 Вьетнам
13 ноября 2025 Гватемала
13 ноября 2025 Германия
13 ноября 2025 Гонконг
13 ноября 2025 Грузия PG-13
13 ноября 2025 Израиль
14 ноября 2025 Индия
12 ноября 2025 Индонезия
13 ноября 2025 Исландия Unrated
14 ноября 2025 Испания
13 ноября 2025 Италия 6+
13 ноября 2025 Казахстан 12+
14 ноября 2025 Канада PG
20 ноября 2025 Катар
14 ноября 2025 Китай
13 ноября 2025 Колумбия
13 ноября 2025 Кыргызстан 12+
14 ноября 2025 Латвия N12
20 ноября 2025 Ливан
14 ноября 2025 Литва
13 ноября 2025 Макао B
13 ноября 2025 Мексика
27 ноября 2025 Молдавия AP 12
13 ноября 2025 Нидерланды
21 ноября 2025 Норвегия 9
13 ноября 2025 ОАЭ 18TC
21 ноября 2025 Пакистан
13 ноября 2025 Перу
14 ноября 2026 Польша 16
27 ноября 2025 Португалия
13 ноября 2025 Пуэрто-Рико PG-13
28 ноября 2025 Румыния
14 ноября 2025 США
13 ноября 2025 Сербия o.A.
13 ноября 2025 Сингапур PG13
13 ноября 2025 Словакия 12
13 ноября 2025 Таиланд
14 ноября 2025 Тайвань
12 ноября 2025 Турция
13 ноября 2025 Узбекистан 18+
14 ноября 2025 Украина
21 января 2026 Филиппины
14 ноября 2025 Финляндия
12 ноября 2025 Франция
13 ноября 2025 Хорватия
20 ноября 2025 Черногория o.A.
13 ноября 2025 Чехия
20 ноября 2025 Чили TE
13 ноября 2025 Швейцария 12
28 ноября 2025 Швеция
14 ноября 2025 Эстония
14 ноября 2025 ЮАР
12 ноября 2025 Южная Корея
8 мая 2026 Япония
Бюджет $90 000 000
Сборы в мире $246 602 999
Производство Abu Dhabi Film Commission, Hungary Film Commision, Lionsgate
Другие названия
Now You See Me: Now You Don't, Die Unfassbaren 3 - Now you see me, Los ilusionistas 3, Nada es lo que parece 3, Иллюзия обмана 3, Ahora me ves 3, Apgaulės meistrai 3, Die Unfassbaren 3, Ha'Ashla'ya 3, Iluzja 3, Insaisissable 3, Insaisissables 3, Krāpšanas ilūzija 3, L'illusione perfetta: Now You See Me: Now You Don't, Los ilusionistas 3: Ahora me ves, ahora no, Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš, Mestres da Ilusão: Nada é o Que Parece, Mojstri iluzij 3: Zdaj me vidiš, zdaj me ne vidiš, Nada es lo que parece 3: Ahora me ves, ahora no, Now You See Me: Jaful perfect 3, Nüüd sa näed mind 3, Phi Vụ Thế Kỷ: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện, Podfukáři 3, Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz, Szemfényvesztők 3., Truque de Mestre: O 3° Ato, Велика илузија 3: Сад ме видиш, сад ме не видиш, Зрителна измама 3, Ілюзія обману 3, グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション, 出神入化3, 惊天魔盗团3, 非常盜3, Truque de mestre - O 3º ato, Majstori iluzije 3, Now You See Me Now You Don't, Truque de Mestre 3, Um Truque de Mestre 3, حالا من را میبینی : حالا من را نمیبینی, Now You See Me 3, Truque de Mestre: O Terceiro Ato, อาชญากลปล้นโลก 3, L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 219 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2065 В жанре «криминал»  178 В жанре «триллер»  401 В фильмах США  1253 В фильмах 2025 года  92
Обновлено 27 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Иллюзия обмана 3 - Дублированный трейлер 2
Иллюзия обмана 3 Дублированный трейлер 2
Иллюзия обмана 3 - Финальный трейлер
Иллюзия обмана 3 Финальный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Charlie Как ты... нас нашёл?
J. Daniel Atlas Не знаю — заняло где-то... 30 секунд. И если мне так просто было вас найти, что уж говорить о полиции?
June Эй, подожди — полиция?
J. Daniel Atlas Да, полиция.
Bosco Зачем полиции нас разыскивать?
J. Daniel Atlas Не знаю. Может, то небольшое ограбление, которое вы только что провернули? Или... тот факт, что вы тут занимаетесь самовольным вселением и электричество у вас идёт от щитка в углу — не знаю, могло быть что угодно, правда, Бозо?
Bosco [смеётся] Боско. Боско Лерой.
J. Daniel Atlas [смеётся] Ах да, точно, Боско Лерой. Что, ты ввёл "выдуманное имя фокусника" в ChatGPT?
Bosco Нет, это на самом деле моё настоящее имя, Атлас. Твоя мама что, переспала с картой?

Наша рецензия

Фокус удался: &laquo;Иллюзия обмана 3&raquo; ловко извлекает из шляпы знакомого зрителям кролика, и это по-прежнему работает.
Фокус удался: «Иллюзия обмана 3» ловко извлекает из шляпы знакомого зрителям кролика, и это по-прежнему работает. Пока в реальном мире воры за семь минут грабят Лувр, чьи системы видеонаблюдения защищены сложнейшим паролем Louvre, в третьей «Иллюзии обмана» тайное магическое общество «Око» вновь собирает легендарных Четырех Всадников для нового не менее масштабного задания. Современным «Робинам Гудам» от мира фокусов нужно украсть бесценный алмаз в форме сердца. Он хранится в биометрическом коконе у безжалостной магнатши Вероники Вандерберг (Розамунд Пайк, играющая…

Отзывы зрителей о фильме Иллюзия обмана 3

Киноафиша ИИ 17 ноября 2025, 00:09 Дата обновления: 8 января 2026, 23:30
Зрители отмечают качественные визуальные эффекты и динамичное начало, возвращение знакомых героев. Но встречаются слабый сценарий, предсказуемость и перегруженные диалоги. Много упоминаний о сходстве с прежними частями и копировании формул. Общая оценка смешанная: часть зрителей положительно, другая часть разочарована. Подойдёт любителям триллеров и зрелищ, не всем поклонникам франшизы.
Саммари составлено ИИ на основе 76 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 15 ноября 2025, 00:58
Первый фильм был еще ничего, но последующие два тупых клонирования, причем каждая следующая - еще хуже предыдущей. Третья часть - практически дно... и тут - фокус! - снизу уже постучали...
anna2001ru23smit 15 ноября 2025, 06:15
Шикарный фильм, илюзия обмана для меня вновь на высоте, рада была посмотреть, советую
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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