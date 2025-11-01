Charlie Как ты... нас нашёл?

J. Daniel Atlas Не знаю — заняло где-то... 30 секунд. И если мне так просто было вас найти, что уж говорить о полиции?

June Эй, подожди — полиция?

J. Daniel Atlas Да, полиция.

Bosco Зачем полиции нас разыскивать?

J. Daniel Atlas Не знаю. Может, то небольшое ограбление, которое вы только что провернули? Или... тот факт, что вы тут занимаетесь самовольным вселением и электричество у вас идёт от щитка в углу — не знаю, могло быть что угодно, правда, Бозо?

Bosco [смеётся] Боско. Боско Лерой.

J. Daniel Atlas [смеётся] Ах да, точно, Боско Лерой. Что, ты ввёл "выдуманное имя фокусника" в ChatGPT?