Отзывы о фильме
Comon 30 декабря 2025, 03:33
Вторая часть сильно уступает первой по всем статьям. Да, спецэффекты здесь по-прежнему крутые, в этом фэнтези, и размах присутствует, но история… Читать дальше…
Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем, бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.
|18 декабря 2025
|Россия
|World Pictures
|18 декабря 2025
|Казахстан
|18+
|18 декабря 2025
|Кыргызстан
|16+