Постер фильма Ассасин: Смертельная битва
5.8 Рейтинг IMDb: 5.8
Ассасин: Смертельная битва

Китайский фэнтезийный боевик, представляющий собой сиквел фильма "Ассасин: Битва миров" Ci Sha Xiao shuo jia 2 18+
О фильме

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем, бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.

Ассасин: Смертельная битва - дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 декабря 2025
Дата выхода
18 декабря 2025 Россия World Pictures
18 декабря 2025 Казахстан 18+
18 декабря 2025 Кыргызстан 16+
Сборы в мире $108 075
Производство Free Whale Pictures, Huace Pictures, MaoYan Movie
Другие названия
Ci Sha Xiao shuo jia 2, A Writer's Odyssey 2, Assassin in Red 2, 刺杀小说家2
Режиссер
Лу Ян
Лу Ян
В ролях
Ден Чао
Ден Чао
Дун Цзыцзянь
Дун Цзыцзянь
Лэй Цзяинь
Лэй Цзяинь
Чан Юань
Чан Юань
Чан Чэнь
Чан Чэнь
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Все части фильма "Ассасин" Все части фильма "Ассасин"
Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших
Фильмы про боевые искусства Фильмы про боевые искусства
Фильмы про богов Фильмы про богов

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Новости о фильме
Что смотреть в кино на этой неделе
Что смотреть в кино на этой неделе Остросюжетные детективы и повторные прокаты легендарных лент.
17 декабря 2025 10:26
Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва»
Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Сиквел фильма «Ассасин: Битва миров».
12 декабря 2025 15:21
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир «Вампиры средней полосы 3», «Майор Гром: Игра без правил», «Король и Шут: Навсегда» и многое другое.
12 ноября 2025 16:59
Трейлеры фильма Все трейлеры
Ассасин: Смертельная битва - дублированный трейлер
Ассасин: Смертельная битва Дублированный трейлер
Ассасин: Смертельная битва - трейлер 1 мин
Ассасин: Смертельная битва Трейлер 1 мин
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
