Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Магическая битва: Казнь
Постер мультфильма Магическая битва: Казнь
Постер мультфильма Магическая битва: Казнь
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
3 постера
Пойду 523
Не пойду 14
Киноафиша Фильмы Магическая битва: Казнь

Магическая битва: Казнь

Новое полнометражное аниме из вселенной "Магической битвы" Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 523
Не пойду 14

О фильме

Над оживлённым районом Сибуя, среди шумных хэллоуинских толп, внезапно опускается завеса, запирая бесчисленное множество мирных жителей. В результате десять колоний по всей Японии превращаются в рассадники проклятий.

Магическая битва: Казнь - дублированный трейлер
Магическая битва: Казнь  дублированный трейлер
Страна Япония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 13 ноября 2025
Дата выхода
13 декабря 2025 Россия
28 ноября 2025 Болгария
4 декабря 2025 Грузия PG-13
20 ноября 2025 Исландия Unrated
4 декабря 2025 Казахстан 16+
4 декабря 2025 Кыргызстан 16+
21 ноября 2025 Латвия N12
27 ноября 2025 Литва N13
11 декабря 2025 Молдавия N 16
13 ноября 2025 ОАЭ 18TC
12 декабря 2025 Польша
28 ноября 2025 Румыния
20 ноября 2025 Сербия o.A.
4 декабря 2025 Узбекистан
20 ноября 2025 Хорватия 15
20 ноября 2025 Черногория o.A.
27 ноября 2025 Чехия
Сборы в мире $41 527 937
Производство Mainichi Broadcasting System (MBS), Mappa, Shueisha
Другие названия
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei, Jujutsu Kaisen: Execution, Jujutsu Kaisen: Ejecución, Jujutsu Kaisen: Execução, Chú Thuật Hồi Chiến: Biến Cố Shibuya × Tử Diệt Hồi Du, Jujutsu Kaisen Ejecucion, Jujutsu Kaisen Execution, Jujutsu Kaisen: Eksekūcija, JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, Jujutsu Kaisen: Exécution, Jujutsu Kaisen: Execution - Der Shibuya-Vorfall & Die Metzel-Spiele, Jujutsu Kaisen: Pogubljenje, Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident X the Culling Game, Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident X the Culling Game Advance Screening - The Movie, Магическая битва: Казнь, Магічна Битва: Розправа. Шібуйський Інцидент Х Початок Гри На Вибування, 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」, 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變x死滅迴游 先行上映
Режиссер
Shouta Goshozono
В ролях
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Субару Кимура
Субару Кимура
Юити Накамура
Юити Накамура
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава
Мегуми Огата
Мегуми Огата
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 57 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  870
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Магическая битва: Казнь - дублированный трейлер
Магическая битва: Казнь Дублированный трейлер
Магическая битва: Казнь - trailer
Магическая битва: Казнь Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше