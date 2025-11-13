Отзывы о мультфильме
User 11 декабря 2025, 18:32
когда уже выйдут билеты???
Максим Черанёв 1 декабря 2025, 01:07
надеюсь будет у нас
Над оживлённым районом Сибуя, среди шумных хэллоуинских толп, внезапно опускается завеса, запирая бесчисленное множество мирных жителей. В результате десять колоний по всей Японии превращаются в рассадники проклятий.
|13 декабря 2025
|Россия
|28 ноября 2025
|Болгария
|4 декабря 2025
|Грузия
|PG-13
|20 ноября 2025
|Исландия
|Unrated
|4 декабря 2025
|Казахстан
|16+
|4 декабря 2025
|Кыргызстан
|16+
|21 ноября 2025
|Латвия
|N12
|27 ноября 2025
|Литва
|N13
|11 декабря 2025
|Молдавия
|N 16
|13 ноября 2025
|ОАЭ
|18TC
|12 декабря 2025
|Польша
|28 ноября 2025
|Румыния
|20 ноября 2025
|Сербия
|o.A.
|4 декабря 2025
|Узбекистан
|20 ноября 2025
|Хорватия
|15
|20 ноября 2025
|Черногория
|o.A.
|27 ноября 2025
|Чехия