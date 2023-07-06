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Постер фильма Игры возмездия
4.1
Игры возмездия - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Игры возмездия
4.1

Игры возмездия

, 2023
Tin Soldier
США / боевик, триллер / 18+
Остросюжетный боевик о мести с Робертом Де Ниро и Джейми Фоксом в главных ролях
Трейлеры
Постер фильма Игры возмездия
4.1
Игры возмездия - Дублированный трейлер
Игры возмездия  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Продюсеры Кьярвал и Часман отмечают, что совместная работа с Брэдом Фурманом над созданием вдохновенного и умного боевика — это сбывшаяся мечта. Они добавили, что Брэд и Джесс Фьюэрст написали мощный сценарий, который позволил им собрать потрясающую актерскую команду.

Съемки начались в мае 2022 года и закончились 25 июля. Они проходили в Салониках и Драме. Отдельные сцены снимали в Просоцани (пещера реки Агитис в Греции).

Фильм также известен под названием «Оловянный солдатик».

 

Бокуши построил неприступную крепость, собрал в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать его планы . После нескольких неудачных попыток проникновения в убежище власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.

В ролях

Джейми Фокс
Джейми Фокс
The Bokushi aka Leon K. Prudhomme
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Emmanuel Ashburn
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Nash Cavanaugh
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Luke Dunn
Рита Ора
Рита Ора
Mama Suki
Нора Арнезедер
Нора Арнезедер
Evoli Carmichael
Joey Bicicchi
Lido Rossi
Шамир Андерсон
Шамир Андерсон
Kivon Jackson
Shana Leelee Chasman
Shinja Lily
Nadia Falegka
Shinja
Nadia Falegka
Shinja
Режиссер Брэд Фурман
Сценарист Брэд Фурман, Джесс Фьюерст, Пабло Ф. Фенджвес
Композитор Крис Аджян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 мая 2025
Премьера в мире 6 июля 2023
Дата выхода
29 мая 2025 Россия Парадиз
12 сентября 2024 Азербайджан
18 сентября 2025 Бразилия
18 сентября 2025 Греция
5 сентября 2025 Индонезия
29 мая 2025 Казахстан 18+
11 сентября 2025 Катар
12 сентября 2024 Кыргызстан
4 декабря 2025 Мексика
12 сентября 2024 Молдавия
4 сентября 2025 ОАЭ 18TC
6 июля 2023 США
30 октября 2025 Сингапур
12 сентября 2024 Таджикистан
20 ноября 2025 Таиланд
29 мая 2025 Узбекистан 18+
2 октября 2025 Украина
8 августа 2025 ЮАР
6 августа 2025 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $93 245
Производство Unified Pictures, Current Entertainment, Romulus Entertainment
Другие названия
Tin Soldier, The Tin Soldier, Игры возмездия, Agente infiltrado, Código Venganza, Kurşun Asker, Ólomkatona, Ołowiany żołnierzyk, Soldado de Chumbo, Tin Soldier: Agente Infiltrado, Tinasõdur, Μολυβένιος στρατιώτης, Оловянный солдатик, Cínový vojáček

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 21 голос
3.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3967 В жанре «боевик»  837 В жанре «триллер»  834 В фильмах США  2229 В фильмах 2023 года  279
Обновлено 31 мая 2025

Трейлеры фильма

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Игры возмездия - Дублированный трейлер
Игры возмездия Дублированный трейлер
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Цитаты

Nash Cavanaugh Иногда... я не знаю, как продолжаю жить. В голове столько всего, чего... я не хочу вспоминать. Травма пожирает тебя, как болезнь. И тогда... хоть на мгновение... жизнь становится невыносимой. Но это было не я, кто не мог отпустить прошлое. Это прошлое не отпускало меня.

Отзывы зрителей о фильме Игры возмездия

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы о фильме Игры возмездия в целом отмечают сочетание напряжённого экшена и тем о вине и искуплении. Сильные стороны: игра актёров Де Ниро, Фокса и Скотта Иствуда, динамичный сюжет и выразительные боевые сцены. Слабые стороны: восприятие сюжета как поверхностного, режиссура и темп порой напоминают стиль Б-мувиков. Общая оценка — к просмотру стоит, особенно ценителям состава звёзд и зрелищного действия; фильм может подойти поклонникам ансамблей и такого кино.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

Руслан Пермяков 29 мая 2025, 13:01
В последнее время в кино не выходит часто выбираться, и тем не менее пропустить новый фильм Брэда Фурмана просто не могли. Все-таки постановщик… Читать дальше…
Comon 30 мая 2025, 11:53
Распальцованный фильм какой-то, типа мега-крутизна везде, но на деле - прикольно, пустой сюжет вообщем то. Пытались конечно напустить атмосферного… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Игры возмездия - смотреть в онлайн-кинотеатре

Игры возмездия

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