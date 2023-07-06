Продюсеры Кьярвал и Часман отмечают, что совместная работа с Брэдом Фурманом над созданием вдохновенного и умного боевика — это сбывшаяся мечта. Они добавили, что Брэд и Джесс Фьюэрст написали мощный сценарий, который позволил им собрать потрясающую актерскую команду.
Съемки начались в мае 2022 года и закончились 25 июля. Они проходили в Салониках и Драме. Отдельные сцены снимали в Просоцани (пещера реки Агитис в Греции).
Фильм также известен под названием «Оловянный солдатик».
Бокуши построил неприступную крепость, собрал в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать его планы . После нескольких неудачных попыток проникновения в убежище власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.
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