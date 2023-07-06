Продюсеры Кьярвал и Часман отмечают, что совместная работа с Брэдом Фурманом над созданием вдохновенного и умного боевика — это сбывшаяся мечта. Они добавили, что Брэд и Джесс Фьюэрст написали мощный сценарий, который позволил им собрать потрясающую актерскую команду.

Съемки начались в мае 2022 года и закончились 25 июля. Они проходили в Салониках и Драме. Отдельные сцены снимали в Просоцани (пещера реки Агитис в Греции).

Фильм также известен под названием «Оловянный солдатик».