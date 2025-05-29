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Постер фильма Торнадо
Постер фильма Торнадо
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Торнадо

Торнадо

Триллер о японской девушке, которая жаждет отомстить за своего отца. Действие разворачивается в 1790-х годах в Британии Tornado 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 5
Не пойду 2

О фильме

Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы, Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.

Торнадо - trailer
Торнадо  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 30 июня 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
12 июня 2025 Россия Парадиз
29 мая 2025 Казахстан 18+
12 июня 2025 Сербия o.A.
12 июня 2025 Узбекистан 18+
12 июня 2025 Черногория o.A.
Сборы в мире $449 804
Производство Tea Shop Productions, BFI Film Fund, National Lottery
Другие названия
Tornado, Kasırga, Торнадо
Режиссер
Джон Маклин
В ролях
Тим Рот
Тим Рот
Джек Лауден
Джек Лауден
Рори МакКанн
Рори МакКанн
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Иэн Ханмор
Иэн Ханмор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Торнадо
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 19 июня 2025, 02:47
Ну все мы помним как итальяшки сделали янки в вестерны, этом исконном американском оружии. С тех пор они пытаются, пытаются... вернуть себе… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:10
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
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Торнадо - trailer
Торнадо Trailer
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