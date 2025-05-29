Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы, Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.
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