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Постер фильма Бегущий человек
6.7
Бегущий человек - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Бегущий человек
6.7

Бегущий человек

, 2025
The Running Man
США / фантастика / 18+
Глен Пауэлл участвует в игре на выживание. Новая экранизация одноименного романа Стивена Кинга
Трейлеры
Пойду 37
Не пойду 5
Постер фильма Бегущий человек
6.7
Пойду 37
Не пойду 5
Бегущий человек - Финальный трейлер
Бегущий человек  Финальный трейлер

О фильме

Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.

В ролях

Кэти М. О’Брайн
Кэти М. О’Брайн
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Ben Richards
Джош Бролин
Джош Бролин
Майкл Сера
Майкл Сера
Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
Alyssa Benn
Cathy Richards
Sienna Benn
Cathy Richards
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас
Richard Manuel
Greg Townley
Decker
Карл Глусман
Карл Глусман
Frank
Джои Анса
Джои Анса
Captain Holloway
Джеймс Фрешвилл
Джеймс Фрешвилл
Donahue
Режиссер Эдгар Райт
Сценарист Майкл Бэколл, Стивен Кинг, Эдгар Райт
Композитор Стивен Прайс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 ноября 2025
Премьера в мире 3 ноября 2025
Дата выхода
22 ноября 2025 Россия
13 ноября 2025 Австралия
13 ноября 2025 Австрия
13 ноября 2025 Албания
13 ноября 2025 Антигуа и Барбуда
13 ноября 2025 Аргентина
13 ноября 2025 Аруба
13 ноября 2025 Бахрейн
7 ноября 2025 Болгария
20 ноября 2025 Боливия
13 ноября 2025 Босния и Герцеговина
6 ноября 2025 Бразилия
14 ноября 2025 Великобритания
6 ноября 2025 Венгрия 16
13 ноября 2025 Венесуэла
7 ноября 2025 Вьетнам
20 ноября 2025 Гайана
13 ноября 2025 Гватемала
6 ноября 2025 Германия
20 ноября 2025 Гондурас
6 ноября 2025 Гонконг
20 ноября 2025 Греция
14 ноября 2025 Грузия R
13 ноября 2025 Дания 15
13 ноября 2025 Доминиканская Республика
12 ноября 2025 Египет
6 ноября 2025 Израиль
7 ноября 2025 Индия
12 ноября 2025 Индонезия
14 ноября 2025 Ирландия 15A
13 ноября 2025 Исландия Unrated
7 ноября 2025 Испания
6 ноября 2025 Италия
14 ноября 2025 Казахстан 16+
14 ноября 2025 Камбоджа
14 ноября 2025 Канада 14A
13 ноября 2025 Катар
5 декабря 2025 Китай
20 ноября 2025 Колумбия
20 ноября 2025 Коста-Рика
13 ноября 2025 Кувейт
14 ноября 2025 Кыргызстан 12+
21 ноября 2025 Латвия (none)
6 ноября 2025 Ливан
7 ноября 2025 Литва N
12 ноября 2025 Люксембург 16
13 ноября 2025 Макао C
13 ноября 2025 Малайзия
21 ноября 2025 Мальта
19 ноября 2025 Марокко
13 ноября 2025 Мексика
6 ноября 2025 Молдавия N 16
13 ноября 2025 Нидерланды
13 ноября 2025 Новая Зеландия R16
14 ноября 2025 Норвегия 15
13 ноября 2025 ОАЭ 18TC
13 ноября 2025 Панама
20 ноября 2025 Парагвай
13 ноября 2025 Перу
7 ноября 2025 Польша
13 ноября 2025 Португалия M/14
13 ноября 2025 Пуэрто-Рико
14 ноября 2025 Румыния
21 ноября 2025 США
13 ноября 2025 Саудовская Аравия
21 ноября 2025 Сенегал
13 ноября 2025 Сербия o.A.
6 ноября 2025 Сингапур
13 ноября 2025 Словакия 15
13 ноября 2025 Словения
14 ноября 2025 Таджикистан
27 ноября 2025 Таиланд
7 ноября 2025 Тайвань
20 ноября 2025 Тринидад и Тобаго
19 ноября 2025 Тунис
21 ноября 2025 Турция
14 ноября 2025 Узбекистан
21 ноября 2025 Украина
13 ноября 2025 Уругвай
5 ноября 2025 Филиппины
7 ноября 2025 Финляндия
19 ноября 2025 Франция
6 ноября 2025 Хорватия o.A.
13 ноября 2025 Черногория o.A.
27 ноября 2025 Чехия
27 ноября 2025 Чили 18
13 ноября 2025 Швейцария
14 ноября 2025 Швеция 15
13 ноября 2025 Эквадор
14 ноября 2025 Эстония
7 ноября 2025 ЮАР
12 ноября 2025 Южная Корея
30 января 2026 Япония
Бюджет $110 000 000
Сборы в мире $69 486 523
Производство Paramount Pictures, Domain Entertainment (II), Genre Films
Другие названия
The Running Man, El sobreviviente, Бегущий человек, A menekülő ember, Bėgantis žmogus, Běžící muž, Ha'Nirdaf, Le jeu du défi, Muž na úteku, O Sobrevivente, Ölüme Koşan Adam, Omul care aleargă, Põgenev mees, Running Man, Skrienošais cilvēks, Tekač, Trkač, Trốn Chạy Tử Thần, Uciekinier, Ο άτρωτος, Ο δρομέας, Бягащият човек, Людина, що біжить, Тркач, ランニング・マン, 猎杀游戏, 逃亡遊戲, მორბენალი ადამიანი, Qaçan Adam, Vrapi i mbijetesës, Переслідуваний, เดอะรันนิ่งแมน, الهارب, 런닝맨, הנרדף, Fugarul: Vânătoare de oameni, الرجل الراكض, مرد فراری

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 19 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Бегущий человек - Финальный трейлер
Бегущий человек Финальный трейлер
Бегущий человек - Дублированный трейлер
Бегущий человек Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Вторичный оммаж боевикам 80-х.
Вторичный оммаж боевикам 80-х. В 1982 году Стивен Кинг, скрываясь под псевдонимом Ричард Бахман, выпустил нетипичную для себя антиутопию «Бегущий человек», убедительно изобразив тоталитарную Америку будущего. Роман, выдержанный в лучших традициях «1984» Оруэлла, повлиял на целый пласт поп-культуры и не теряет актуальности. Но экранизация 1987 года со Шварценеггером была далека от первоисточника и провалилась в прокате. Теперь, когда временные рамки книги совпали с нашими, свет увидела более точная…

Отзывы о фильме

Comon 27 ноября 2025, 01:17
Вопрос - стоило ли снимать современную версию этого далеко не самого лучшего романа Кинга? Конечно этот фильм получше того фильма со Шварцем,… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:59
Точно, иногда новые сюжеты приносят больше свежести 😄 А вы бы хотели увидеть совсем новый фильм по Кингу или только адаптации проверенных историй?
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»
2 июля 2025 13:00 Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек» Ремейк одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером.
Гленн Пауэлл сыграет в новой экранизации «Бегущего человека» Стивена Кинга
12 апреля 2024 11:18 Гленн Пауэлл сыграет в новой экранизации «Бегущего человека» Стивена Кинга Режиссерское кресло занял Эдгар Райт.
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