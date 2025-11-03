Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.
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Перед разработкой этой адаптации Эдгар Райт написал в Твиттере, что «Беги или умри» (1987) — фильм, который он больше всего хотел переснять.