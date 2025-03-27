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Постер фильма Жига. На полной скорости
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Киноафиша Фильмы Жига. На полной скорости

Жига. На полной скорости

Жигули деда превращают парня в гонщика-дрифтера Zhiga. Na polnoy skorosti 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 104
Не пойду 20

О фильме

Лёша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию - жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Лёша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Лёша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа - не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?

 
Жига. На полной скорости - трейлер
Жига. На полной скорости  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 1 мая 2025
Премьера в мире 27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Россия КАРО Премьер
Сборы в мире $550 482
Производство Olimp
Другие названия
Zhiga. Na polnoy skorosti, Жига. На полной скорости
Режиссер
Наталия Ахметова-Калёнова
В ролях
Валентин Анциферов
Валентин Анциферов
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Софья Аржаных
Софья Аржаных
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 24 голоса
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3288 В жанре «боевик»  716 В жанре «драма»  1221 В фильмах России  509
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Жига. На полной скорости
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 29 марта 2025, 02:14
Посетил премьеру отечественной спортивной экшен драмы «Жига. На полной скорости».

Сюжет фильма повествует о Лёше, который недавно вернулся из… Читать дальше…
Comon 1 апреля 2025, 01:31
Неплохой такой простенький фильм про любительский дрифт, тут не про спорт конечно, спорт надеюсь еще будет дальше. На нашей нестареющей классике,… Читать дальше…
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