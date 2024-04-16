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Постер фильма Смерть в лифте
Постер фильма Смерть в лифте
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Смерть в лифте

Смерть в лифте

Застрявшая в лифте звезда соцсетей оказывается жертвой жестокой игры Top Floor 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 4

О фильме

Популярная блогерша Джулия оказывается в ловушке, когда двери ее лифта закрываются, а кнопки перестают реагировать на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-ти миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила жестокой игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она должна ответить только правду и в ограниченное время. Если она не успеет или откажется отвечать даже на самые откровенные вопросы - ее ждет смерть в прямом эфире.

Смерть в лифте - дублированный трейлер
Смерть в лифте  дублированный трейлер
Страна Болгария
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 апреля 2024
Дата выхода
26 июня 2025 Россия Кинологистика
27 сентября 2024 Болгария
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $36 654
Производство Mezza Films OOD
Другие названия
Top Floor, Смерть в лифте
Режиссер
Джереми Минуи
В ролях
Николь Кальфан
Николь Кальфан
Nicolas Cazalé
Élise Tilloloy
Жюстин Уачсбергер
Акил Уингейт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
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Смерть в лифте - дублированный трейлер
Смерть в лифте Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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