Популярная блогерша Джулия оказывается в ловушке, когда двери ее лифта закрываются, а кнопки перестают реагировать на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-ти миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила жестокой игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она должна ответить только правду и в ограниченное время. Если она не успеет или откажется отвечать даже на самые откровенные вопросы - ее ждет смерть в прямом эфире.