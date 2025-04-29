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Цикл фильмов ужасов «Пункт назначения» никогда не родился бы, если бы не сценарий одного из эпизодов «Секретных материалов», которому так и не нашли применение. Благодаря ему сценарист Джеффри Реддик придумал изощренную серию слэшеров, где некое провидение и сама смерть преследуют героев, убивая их весьма изощренными способами — чаще всего это чистая случайность и откровенно нелепое совпадение обстоятельств. Шестая часть с подзаголовком «Узы…