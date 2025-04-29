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Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Постер фильма Пункт назначения: Узы крови
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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9 постеров
Билеты от 240 ₽
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Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Узы крови

Пункт назначения: Узы крови

Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы Final Destination: Bloodlines 18+
Билеты от 240 ₽
Пойду 357
Не пойду 11

О фильме

Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти её семью от смерти.

Пункт назначения: Узы крови - дублированный трейлер
Пункт назначения: Узы крови  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 июня 2025
Премьера в мире 29 апреля 2025
Дата выхода
24 мая 2025 Россия
15 мая 2025 Австралия
16 мая 2025 Американские Виргинские острова R
15 мая 2025 Аргентина
16 мая 2025 Болгария
15 мая 2025 Босния и Герцеговина
15 мая 2025 Бразилия
16 мая 2025 Великобритания
15 мая 2025 Венгрия 18
15 мая 2025 Венесуэла
15 мая 2025 Гватемала
15 мая 2025 Германия
15 мая 2025 Гонконг
15 мая 2025 Греция
15 мая 2025 Грузия R
15 мая 2025 Дания
15 мая 2025 Доминиканская Республика
15 мая 2025 Израиль
16 мая 2025 Индия
14 мая 2025 Индонезия
16 мая 2025 Ирландия 16
15 мая 2025 Исландия Unrated
16 мая 2025 Испания
15 мая 2025 Италия
15 мая 2025 Казахстан 18+
16 мая 2025 Канада
15 мая 2025 Колумбия
15 мая 2025 Кыргызстан 16+
16 мая 2025 Латвия
16 мая 2025 Литва
15 мая 2025 Макао C
15 мая 2025 Малайзия
9 мая 2025 Марокко
15 мая 2025 Мексика
15 мая 2025 Молдавия N 16
16 мая 2025 Мьянма
15 мая 2025 Нидерланды
16 мая 2025 Новая Зеландия R16
14 мая 2025 Норвегия 15
15 мая 2025 ОАЭ 18TC
16 мая 2025 Пакистан
15 мая 2025 Перу
16 мая 2025 Польша
15 мая 2025 Португалия
15 мая 2025 Пуэрто-Рико R
16 мая 2025 Румыния
16 мая 2025 США
15 мая 2025 Саудовская Аравия
15 мая 2025 Сербия o.A.
15 мая 2025 Сингапур
15 мая 2025 Словакия 15
15 мая 2025 Словения
15 мая 2025 Таиланд
15 мая 2025 Тайвань
16 мая 2025 Турция
15 мая 2025 Узбекистан 18+
15 мая 2025 Украина 18+
14 мая 2025 Филиппины
16 мая 2025 Финляндия
14 мая 2025 Франция
15 мая 2025 Хорватия
22 мая 2025 Черногория o.A.
15 мая 2025 Чехия
15 мая 2025 Чили 18
14 мая 2025 Швейцария
14 мая 2025 Швеция 15
15 мая 2025 Шри-Ланка
16 мая 2025 Эстония
16 мая 2025 ЮАР 16
14 мая 2025 Южная Корея
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $285 229 386
Производство New Line Cinema, Practical Pictures, Freshman Year
Другие названия
Final Destination: Bloodlines, Destino final: Lazos de sangre, Destino Final Lazos de sangre, Пункт назначения: Узы крови, Destinație finală 6: Legături de sânge, Destinație finală 6: Legături de sînge, Destinație finală 6: Succesorii, Destination finale: Bloodlines, Final Destination 6, Final Destination 6: Bloodlines, Final Destinations Bloodlines, Galutinis tikslas. Kraujo linija, Lõpp-punkt 5. Vereliinid, Lưỡi Hái Tử Thần: Huyết Thống, O Último Destino: Descendência, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, Premonição 6: Laços de Sangue, Put bez povratka: Nasljeđa, Son Durak: Kan Bağı, Végső állomás: Vérvonalak, Ya'ad Sofi: Kesher Dam, Βλέπω το θάνατο σου 6: Δεσμοί αίματος, Последња екскурзија: Наслеђа, Пункт призначення: Родове прокляття, फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स, 死神來了：血脈, 死神来了6, 死神来了6：血脉诅咒, 絕命終結站 血脈
Режиссер
Зак Липовски
Зак Липовски
Адам Б. Стейн
Адам Б. Стейн
В ролях
Тони Тодд
Тони Тодд
Брэк Бэссинджер
Брэк Бэссинджер
Ричард Хэрмон
Ричард Хэрмон
Риа Килстедт
Риа Килстедт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 83 голоса
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  412 В жанре «ужасы»  14 В фильмах США  261
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Атлантис Кино
00:50 от 750 ₽
Киноквартал
21:35 от 490 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Цикл фильмов ужасов «Пункт назначения» никогда не родился бы, если бы не сценарий одного из эпизодов «Секретных материалов», которому так и не нашли применение. Благодаря ему сценарист Джеффри Реддик придумал изощренную серию слэшеров, где некое провидение и сама смерть преследуют героев, убивая их весьма изощренными способами — чаще всего это чистая случайность и откровенно нелепое совпадение обстоятельств. Шестая часть с подзаголовком «Узы…
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dmitrijonisenko4758 27 мая 2025, 07:53
Фильм просто супер, превзошёл всё мои ожидания!Рекомендую к просмотру
Иван Безроднов 23 мая 2025, 18:10
Спустя много лет фильм не разочаровал, рекомендую к просмотру, понравится множество отсылок к предыдущим частям, концепция смертей зашла немного с другого ракурса, не испортив франшизу
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26 мая 2025 11:02
Забавно и отвратительно: критики тепло приняли «Пункт назначения: Узы крови»
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14 мая 2025 17:54
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26 марта 2025 15:04
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Пункт назначения: Узы крови - дублированный трейлер
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«Пункт назначения: Узы крови» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
00:50 от 750 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
21:35 от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
11:55 от 240 ₽ 21:35 от 440 ₽
Полное расписание и билеты
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