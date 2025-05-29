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Постер фильма Школа мистера пингвина
Постер фильма Школа мистера пингвина
Постер фильма Школа мистера пингвина
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Фильмы Школа мистера пингвина

Школа мистера пингвина

Учитель английского из Буэнос-Айреса обретает необыкновенного помощника The Penguin Lessons 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 2

О фильме

Учитель английского языка находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не всё так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.

Школа мистера пингвина - дублированный трейлер
Школа мистера пингвина  дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 17 июля 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Синемапарк, Arna Media
29 мая 2025 Сербия o.A.
29 мая 2025 Черногория o.A.
Сборы в мире $13 566 111
Производство Nostromo Pictures, 42, Aperture Media Partners
Другие названия
The Penguin Lessons, Lecciones de un pingüino, Der Pinguin meines Lebens, Lições de Liberdade, Lo que aprendí de mi pingüino, Mig og pingvinen, Minä ja pingviini, Penguen Dersleri, Pingvinen og professoren, Школа мистера Пингвина
Режиссер
Питер Каттанео
В ролях
Стив Куган
Стив Куган
Бьёрн Густафссон
Бьёрн Густафссон
Дэвид Херреро
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Аймар Миранда
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
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Школа мистера пингвина
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Школа мистера пингвина - дублированный трейлер
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Школа мистера пингвина - trailer
Школа мистера пингвина Trailer
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