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Судьба барабанщика
Судьба барабанщика
Экранизация повести Аркадия Гайдара об оставшемся без присмотра мальчике
12+
Напомним о выходе в прокат
драма
приключения
Пойду
6
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1
О фильме
Сережа Щербачов остается без присмотра старших и ввязывается в по-настоящему опасную историю.
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Судьба барабанщика
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
15 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025
Россия
СБ Фильм
Сборы в мире
$2 258
Производство
Студия Первый А
Другие названия
Sudba barabanshchika, Судьба барабанщика
Режиссер
Анна Чернакова
В ролях
Владимир Ильин
Владимир Большов
Максим Керин
Роза Хайруллина
Леонид Тимцуник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
8.2
Оцените
18
голосов
8.2
IMDb
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Отзывы о фильме
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Аннэт Дьовис
26 июня 2025, 15:25
Интересный фильм, хорошая игра актеров, держит в напряжении до самого конца и вызывает эмоции 🥹
5671785
13 июня 2025, 16:48
Фильм интеоесный.Особенно понравилась непринужденная игра главного героя.
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Судьба барабанщика
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