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Киноафиша Фильмы Судьба барабанщика

Судьба барабанщика

Экранизация повести Аркадия Гайдара об оставшемся без присмотра мальчике 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 1

О фильме

Сережа Щербачов остается без присмотра старших и ввязывается в по-настоящему опасную историю.

 
Судьба барабанщика - трейлер
Судьба барабанщика  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 15 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025 Россия СБ Фильм
Сборы в мире $2 258
Производство Студия Первый А
Другие названия
Sudba barabanshchika, Судьба барабанщика
Режиссер
Анна Чернакова
Анна Чернакова
В ролях
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Владимир Большов
Владимир Большов
Максим Керин
Максим Керин
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Леонид Тимцуник
Леонид Тимцуник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 18 голосов
8.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Аннэт Дьовис 26 июня 2025, 15:25
Интересный фильм, хорошая игра актеров, держит в напряжении до самого конца и вызывает эмоции 🥹
5671785 13 июня 2025, 16:48
Фильм интеоесный.Особенно понравилась непринужденная игра главного героя.
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Судьба барабанщика - трейлер
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