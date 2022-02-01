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Белоснежка и семь гномов
Snow White and the Seven Dwarfs
Белоснежка и семь гномов, 2023
2023 / Германия / США
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Жанр:
приключения
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семейный
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Год выпуска
2023
Режиссер
Марк Уэбб
В ролях
Галь Гадот
Рэйчел Зеглер
Эндрю Бернап
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Рэйчел Зеглер высказалась о негативной реакции в свой адрес из-за утверждения на роль Белоснежки
Она не держит на людей зла.
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1 февраля 2022 09:51
Рэйчел Зеглер призналась, что ее уязвила травля в соцсетях после получения ролей в «Белоснежке» и «Шазаме! 2»
Она понимала, что люди не правы, но все равно огорчалась.
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27 января 2022 12:09
Компания Disney ответила на претензии Питера Динклэйджа к ремейку «Белоснежки»
Актера уверяют в том, что подход к изображению гномов будет уважительным.
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26 января 2022 10:49
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