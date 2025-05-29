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Киноафиша Фильмы Живые Мемории. Отцы и дети

Живые Мемории. Отцы и дети

Новый выпуск документально-анимационного альманаха об истории русской жизни 16+
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О фильме

"Живые Мемории. Отцы и дети" - третий сезон киноальманаха по мемуарам о стране на стыке документального сериала, атмосферной анимации и моноспектакля. Фильм-путешествие, который позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев и погружает зрителя в прошлое России. Оно оживает в личных воспоминаниях как видных, так и малоизвестных общественных и культурных деятелей.

В третьем сезоне у проекта появилась заглавная тема – «Отцы и дети». В основу легли 7 книг воспоминаний, среди которых – мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского.

Живые Мемории. Отцы и дети - трейлер
Живые Мемории. Отцы и дети  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия Reflexion Films
Режиссер
Михаил Разумовский
Михаил Разумовский
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
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Живые Мемории. Отцы и дети - трейлер
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Кадры из фильма
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