"Живые Мемории. Отцы и дети" - третий сезон киноальманаха по мемуарам о стране на стыке документального сериала, атмосферной анимации и моноспектакля. Фильм-путешествие, который позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев и погружает зрителя в прошлое России. Оно оживает в личных воспоминаниях как видных, так и малоизвестных общественных и культурных деятелей.

В третьем сезоне у проекта появилась заглавная тема – «Отцы и дети». В основу легли 7 книг воспоминаний, среди которых – мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского.