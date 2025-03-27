Сара Бернар — божественная, блистательная, единственная в своем роде и первая в мире суперзвезда. От дочери куртизанки до мировой иконы, она покоряла своим талантом и бросала вызов обществу. Головокружительные романы, скандалы и триумфы, ампутация ноги и невероятная сила духа сделали её символом эпохи. Как ей удалось влюбить в себя весь мир?
|27 марта 2025
|Россия
|Кино.Арт.Про
|14 апреля 2025
|Казахстан
|18+
|25 апреля 2025
|Латвия
|N16
|8 августа 2025
|Польша
