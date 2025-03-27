Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Божественная. Сара Бернар
Постер фильма Божественная. Сара Бернар
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Пойду 2
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Божественная. Сара Бернар

Божественная. Сара Бернар

Красочный и страстный байопик о легендарной французской актрисе Sarah Bernhardt, la divine 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 2
Не пойду 3

О фильме

Сара Бернар — божественная, блистательная, единственная в своем роде и первая в мире суперзвезда. От дочери куртизанки до мировой иконы, она покоряла своим талантом и бросала вызов обществу. Головокружительные романы, скандалы и триумфы, ампутация ноги и невероятная сила духа сделали её символом эпохи. Как ей удалось влюбить в себя весь мир?

Божественная. Сара Бернар - дублированный трейлер
Божественная. Сара Бернар  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Россия Кино.Арт.Про
14 апреля 2025 Казахстан 18+
25 апреля 2025 Латвия N16
8 августа 2025 Польша
Сборы в мире $3 194 562
Производство Les Films du Kiosque, TF1 Films Production, Fils Prod
Другие названия
Sarah Bernhardt, la divine, The Divine Sarah Bernhardt, Az isteni Sarah Bernhardt, Boska Sarah Bernhardt, La divina di Francia - Sarah Bernhardt, La divina Sarah Bernhardt, Божественная. Сара Бернар
Режиссер
Гийом Никлу
Гийом Никлу
В ролях
Сандрин Киберлэн
Сандрин Киберлэн
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Амира Касар
Амира Касар
Полин Этьен
Полин Этьен
Матильда Олливье
Матильда Олливье
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Биографические фильмы про реальных людей Биографические фильмы про реальных людей
Французские биографические фильмы Французские биографические фильмы

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Рогова 5 апреля 2025, 22:58
Мне фильм понравился. Впрочем, ожидала большей эксцентричности. В зале - взрослые люди. Видимо, нам имя знакомо.
Немного театра, немного хроники с… Читать дальше…
ikolmogorova 17 сентября 2025, 20:55
Люблю биографические фильмы, из которых часто узнаешь много нового об интересующем тебя человеке. Надеялась, что так получится и с новым фильмом.… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Божественная. Сара Бернар - дублированный трейлер
Божественная. Сара Бернар Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Тайга скрывает убийства, Анапа — измены: свежие российские сериалы, после которых сложно вернуться к рутине
Сюжет словно режет зрителя без ножа: 3 малоизвестных сериала в духе «Фишера» и «Настоящего детектива»
«Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше
«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова
«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)
Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться
Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди
В «Бэтмене 2» появится уникальный злодей, которого не было даже у Нолана: Ривз не называет имя, но Паттинсон «спалил» контору
«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Страсти кипят, как в «Великолепном веке»: 5 турдизи с самыми горячими поцелуями и оценками 7.4+ — согреют осенним вечером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше