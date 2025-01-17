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Постер фильма Златовласка
Постер фильма Златовласка
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Билеты от 350 ₽
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Киноафиша Фильмы Златовласка

Златовласка

Понимающий язык животных парень отправляется на поиски небывалой красавицы Zlatovláska 6+
Билеты от 350 ₽
Пойду 16
Не пойду 1

О фильме

Давным-давно, в одном сказочном королевстве, жил да был славный парень Иржик, служивший поваром во дворце. Однажды король повелел ему приготовить чудо-блюдо и ни в коем случае не пробовать его! Несмотря на строгий запрет, Иржик съедает кусочек и волшебным образом начинает понимать язык животных. Король, узнав об этом, вместо того, чтобы казнить нерадивого слугу, посылает его на поиски невесты, удивительной красавицы Златовласки. Иржика ждет долгий путь и трудные испытания, но ему приходят на помощь звери и птицы, которые платят добром за добро. Но главным помощником и спасителем Иржика становится настоящая любовь…
 

Златовласка - дублированный трейлер
Златовласка  дублированный трейлер
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 января 2025
Дата выхода
17 июля 2025 Россия Кинологистика
17 января 2025 Чехия
Сборы в мире $1 065 714
Производство Three Brothers Production
Другие названия
Zlatovláska, Златовласка
Режиссер
Ян Теситель
В ролях
Ясмина Хоуф
Томаш Вебер
Марек Ламбора
Томаш Матонога
Мариан Митас
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 18 голосов
7 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Времена года
11:40 14:05
КИНО ОККО Афимолл Сити
13:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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Златовласка - дублированный трейлер
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«Златовласка» в кинотеатрах

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Времена года
Парк Победы
2D
11:40 14:05
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
13:00 от 600 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
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18:20 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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