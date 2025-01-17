Давным-давно, в одном сказочном королевстве, жил да был славный парень Иржик, служивший поваром во дворце. Однажды король повелел ему приготовить чудо-блюдо и ни в коем случае не пробовать его! Несмотря на строгий запрет, Иржик съедает кусочек и волшебным образом начинает понимать язык животных. Король, узнав об этом, вместо того, чтобы казнить нерадивого слугу, посылает его на поиски невесты, удивительной красавицы Златовласки. Иржика ждет долгий путь и трудные испытания, но ему приходят на помощь звери и птицы, которые платят добром за добро. Но главным помощником и спасителем Иржика становится настоящая любовь…

