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Постер мультфильма Мальчик-дельфин 2
Постер мультфильма Мальчик-дельфин 2
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Мальчик-дельфин 2

Мальчик-дельфин 2

Маленький морской супергерой берется за новый подвиг и раскрывает тайну своего происхождения Pesare Dolfini 2 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 29
Не пойду 6

О фильме

Героические подвиги Мальчика-Дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но, несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же, он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже свое настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей.  Судьба бросает Мальчику-Дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду. Ему предстоит не только спасти своих друзей, но и раскрыть тайны своего прошлого, которые изменят его жизнь навсегда.

Мальчик-дельфин 2 - трейлер
Мальчик-дельфин 2  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Россия КАРО Премьер
Бюджет $4 000 000
Производство Sky Frame
Другие названия
Dolphin Boy 2, Pesare Dolfini 2
Режиссер
Мохамед Хамедани
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 19 голосов
8 IMDb
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Мальчик-дельфин 2
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Vyačeslav Gloobsky 11 мая 2025, 22:29
Не ожидал...
Пошёл на мультик с дочкой и женой. Были втроём в кинозале - но в восторге. Полностью отсутствует навязчивость, как в большинстве наших… Читать дальше…
Oleg Pikanov 17 мая 2025, 12:27
Если нравится первая часть, то на вторую по любому стоит сходить в кино. Сюжет динамичный и веселый, история не стоит на месте, ну а герои все такие… Читать дальше…
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