Героические подвиги Мальчика-Дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но, несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же, он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже свое настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей. Судьба бросает Мальчику-Дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду. Ему предстоит не только спасти своих друзей, но и раскрыть тайны своего прошлого, которые изменят его жизнь навсегда.