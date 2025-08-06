Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.
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