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Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
Постер фильма Битва за битвой
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Киноафиша Фильмы Битва за битвой

Битва за битвой

One Battle After Another
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.

Битва за битвой - trailer 2
Битва за битвой  trailer 2
Страна США
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 августа 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Австралия
25 сентября 2025 Аргентина
24 сентября 2025 Бельгия
26 сентября 2025 Болгария
25 сентября 2025 Бразилия
8 августа 2025 Великобритания
25 сентября 2025 Венгрия 12
25 сентября 2025 Германия
25 сентября 2025 Гонконг
25 сентября 2025 Доминиканская Республика
25 сентября 2025 Израиль
26 сентября 2025 Индия
8 августа 2025 Ирландия
25 сентября 2025 Исландия Unrated
26 сентября 2025 Испания
25 сентября 2025 Италия
8 августа 2025 Канада
26 сентября 2025 Латвия (none)
26 сентября 2025 Литва N
25 сентября 2025 Малайзия
26 сентября 2025 Мексика
25 сентября 2025 Нидерланды
25 сентября 2025 Новая Зеландия
25 сентября 2025 ОАЭ 18TC
26 сентября 2025 Пакистан
8 августа 2025 Польша
8 августа 2025 США
25 сентября 2025 Сербия o.A.
25 сентября 2025 Сингапур
25 сентября 2025 Таиланд
25 сентября 2025 Тайвань
26 сентября 2025 Турция
25 сентября 2025 Украина
24 сентября 2025 Филиппины
26 сентября 2025 Финляндия
6 августа 2025 Франция
25 сентября 2025 Хорватия
7 августа 2025 Чехия
26 сентября 2025 Швеция
26 сентября 2025 Эстония
26 сентября 2025 ЮАР
24 сентября 2025 Южная Корея
3 октября 2025 Япония
Бюджет $130 000 000
Производство Ghoulardi Film Company, Warner Bros.
Другие названия
One Battle After Another, The Battle of Baktan Cross, Una batalla tras otra, Битва за битвой, 一戰再戰, Batalha Atrás de Batalha, BC Project, Desert Highway, Egyik csata a másik után, Jedna bitwa po drugiej, O luptă după alta, Uma Batalha Após a Outra, Una battaglia dopo l'altra, Une bataille après l'autre, Једна битка за другом
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Шон Пенн
Шон Пенн
Вуд Харрис
Вуд Харрис
Реджина Холл
Реджина Холл
Тейяна Тейлор
Все актеры и съемочная группа

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