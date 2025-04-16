Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Но у судьбы свои планы – она сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом и между ребятами мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не был так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник – Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее: любовь или победа?
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«Быстрее ветра» - это… Читать дальше…