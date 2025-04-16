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Постер фильма Быстрее ветра
Постер фильма Быстрее ветра
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Пойду 16
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Быстрее ветра

Быстрее ветра

Девушка-автогонщица стремится к чемпионству в «Формуле-1», но вынуждена противостоять своему возлюбленному Faster 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 16
Не пойду 3

О фильме

Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Но у судьбы свои планы – она сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом и между ребятами мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не был так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник – Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее: любовь или победа?

Быстрее ветра - дублированный трейлер
Быстрее ветра  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 апреля 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия Экспонента
29 мая 2025 Беларусь
29 мая 2025 Казахстан 16+
29 мая 2025 Кыргызстан 16+
18 июля 2025 Латвия 12+
18 июля 2025 Литва N13
29 мая 2025 Узбекистан 16+
16 апреля 2025 Франция
24 июля 2025 Чехия
Сборы в мире $1 368 685
Производство Radar Films, France 2 Cinéma, Umedia
Другие названия
Rapide, Faster, Быстрее ветра
Режиссер
Морган С. Далибер
В ролях
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар
Паола Локателли
Паола Локателли
Кристьяно Геррейро
Энн Маривин
Энн Маривин
Матильда Ламюс
Матильда Ламюс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
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Быстрее ветра
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 31 мая 2025, 02:28
С огромным удовольствием посмотрел премьеру франко-бельгийской спортивной драмы о гонках на болидах - «Быстрее ветра».

«Быстрее ветра» - это… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:31
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
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Быстрее ветра - дублированный трейлер
Быстрее ветра Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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