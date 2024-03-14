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Постер фильма Городские легенды: Парк кошмаров
4.1
Городские легенды: Парк кошмаров - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Городские легенды: Парк кошмаров
4.1

Городские легенды: Парк кошмаров

, 2024
Oak
США / ужасы / 18+
Студенты тревожат старый дуб и навлекают на себя смертоносное проклятие
Трейлеры
Постер фильма Городские легенды: Парк кошмаров
4.1
Городские легенды: Парк кошмаров - Дублированный трейлер
Городские легенды: Парк кошмаров  Дублированный трейлер

О фильме

Компания студентов пробирается ночью в «парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято и каждый, кто до него дотронется, умрет страшной смертью. Брутальный парень Флетчер подбивает девушек прикоснуться к дереву после него, считая что городская легенда - это сказка для детей. В скором времени он исчезает. Потом начинают погибать его друзья. Эмбер и подруге, чтобы переиграть смерть, нужно разгадать тайну проклятого парка и узнать происхождение городской легенды.
 

В ролях

Джои Лорен Эдамс
Джои Лорен Эдамс
Mrs. Chase
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Abe
Лоренцо Антонуччи
Лоренцо Антонуччи
Detective Mills
Мэймэй Ренфроу
Мэймэй Ренфроу
Faye Parker
Хадсон Темз
Fletcher Wilson
Catharine Daddario
Amber Chase
Callum Vinson
Eli
Роберто Порталес
Teacher
Cindy Vela
Detective Somers
Sierra Nowak
Maria Atkinson
Kat McLeod
Young Nurse Grey
Бёрнс Бёрнс
Бёрнс Бёрнс
Nurse Kane
Режиссер Кевин Льюис
Сценарист Фил Клэйдон, Скотт Виндхаузер
Композитор Moxy Brothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 декабря 2025
Премьера в мире 14 марта 2024
Дата выхода
17 июля 2025 Россия Экспонента
6 июня 2024 Азербайджан
3 сентября 2026 Аргентина +13
6 июня 2024 Болгария
24 июля 2025 Казахстан 18+
14 марта 2024 Кыргызстан
6 июня 2024 Молдавия
14 марта 2024 США
14 марта 2024 Таджикистан
6 июня 2024 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $404 720
Производство Blood Red Films, BondIt Media Capital, Head Gear Films
Другие названия
Oak, Городские легенды. Парк кошмаров, A Raiz do Mal, La raíz del mal

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 25 голосов
3.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3959 В жанре «ужасы»  525 В фильмах США  2227 В фильмах 2024 года  277
Обновлено 31 июля 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Городские легенды: Парк кошмаров - Дублированный трейлер
Городские легенды: Парк кошмаров Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Andrey Brazgin 26 июля 2025, 20:55
Бюджет 50 рублей, скримеры сделаны пятилетним ребенком, на кнопочном телефоне. Поставил бы 0 звезд, но так нельзя
Зарина Ятимова 25 июля 2025, 22:38
Фильм отстой,не советую тратить время,уснули на сеансе.Очень нудный
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Городские легенды: Парк кошмаров - смотреть в онлайн-кинотеатре

Городские легенды: Парк кошмаров

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