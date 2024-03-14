Компания студентов пробирается ночью в «парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято и каждый, кто до него дотронется, умрет страшной смертью. Брутальный парень Флетчер подбивает девушек прикоснуться к дереву после него, считая что городская легенда - это сказка для детей. В скором времени он исчезает. Потом начинают погибать его друзья. Эмбер и подруге, чтобы переиграть смерть, нужно разгадать тайну проклятого парка и узнать происхождение городской легенды.
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