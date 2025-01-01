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Постер фильма Ангелы не жужжат
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Киноафиша Фильмы Ангелы не жужжат

Ангелы не жужжат

Angels Don’t Buzz 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия / Сербия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Производство Human Films
Другие названия
Angely ne zhuzhzhat, Ангелы не жужжат
Режиссер
Александр Селиверстов
В ролях
Ульяна Пылаева
Ульяна Пылаева
Петр Рыков
Петр Рыков
Зинаида Пронченко
Андрей Жилин
Нил Бугаев
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