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Постер фильма Астрал. Дом № 13
3.8
Астрал. Дом № 13 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Астрал. Дом № 13
3.8

Астрал. Дом № 13

, 2024
Perjanjian Setan
Индонезия / ужасы / 18+
Девушка-студентка узнает страшную тайну своего общежития
Трейлеры
Постер фильма Астрал. Дом № 13
3.8
Астрал. Дом № 13 - Дублированный трейлер
Астрал. Дом № 13  Дублированный трейлер

О фильме

Тини приезжает на учебу в Джакарту, где она снимает комнату в стареньком общежитии. В этом женском общежитии есть три правила: приходить за час до заката, не покидать своей комнаты до рассвета, три вечера подряд ужинать вместе с остальными студентками в столовой. Посчитав условия вполне приемлемыми, Тини заселяется в комнату. Вскоре она узнает, что в доме когда-то был пожар, в котором сгорели все постояльцы…

В ролях

Callista Arum
Kartini
Kenny Austin
Ivan
Gemi Nastiti
Diyanti
Tj Ruth
Bu Asih
Jessica Shaina
Citra
Режиссер Farid Dermawan
Сценарист Rebecca M. Bath
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 января 2026
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
11 декабря 2025 Россия Кинологистика
5 сентября 2024 Индонезия 13+
3 сентября 2026 Украина 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $450 000
Сборы в мире $122 918
Производство MPS Pictures
Другие названия
Perjanjian Setan

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 4 декабря 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Астрал. Дом № 13 - Дублированный трейлер
Астрал. Дом № 13 Дублированный трейлер
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