Тини приезжает на учебу в Джакарту, где она снимает комнату в стареньком общежитии. В этом женском общежитии есть три правила: приходить за час до заката, не покидать своей комнаты до рассвета, три вечера подряд ужинать вместе с остальными студентками в столовой. Посчитав условия вполне приемлемыми, Тини заселяется в комнату. Вскоре она узнает, что в доме когда-то был пожар, в котором сгорели все постояльцы…
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