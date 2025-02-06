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Мы рожаем

Случайная беременность связывает двух полных противоположностей My rozhaem 16+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Между молодыми соседями Аней и Димой не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы «покорить Москву» и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза «У вас будет ребёнок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть новоиспеченным родителям.

Мы рожаем - трейлер
Мы рожаем  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 марта 2025
Премьера в мире 6 февраля 2025
Дата выхода
6 февраля 2025 Россия
13 февраля 2025 Казахстан 16+
13 февраля 2025 Узбекистан 16+
Производство ДАПРОДАКШН
Другие названия
My rozhaem, Мы рожаем
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Ян Цапник
Ян Цапник
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Анна Уколова
Анна Уколова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 16 голосов
4.4 IMDb
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Мы рожаем
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юлия Красникова 14 февраля 2025, 16:27
Отличная комедия!!! Хохотала как ужаленная 😅. Но был момент, когда пробило на слезу, прям зацепило! Люблю такие фильмы, чтобы посмеяться и поплакать👍Однозначно рекомендую к просмотру❤️
krivtsova.1987 7 февраля 2025, 18:58
Очень весёлый фильм, смотрели с мужем, где- то видели себя).Советую всем сходить!
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Новости о фильме
Бизнес-леди беременеет от малознакомого соседа в трейлере комедии «Мы рожаем!»
Бизнес-леди беременеет от малознакомого соседа в трейлере комедии «Мы рожаем!» В кинотеатрах фильм стартует 6 февраля 2025 года, а позже выйдет в Okko.
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26 декабря 2024 13:56
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