Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Универсальный язык
Постер фильма Универсальный язык
Постер фильма Универсальный язык
Постер фильма Универсальный язык
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
4 постера
Пойду 1
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Универсальный язык

Универсальный язык

Сюрреализм по-канадски: индейка объединяет судьбы Universal Language 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 3

О фильме

Мэттью увольняется с бессмысленной работы в правительственном учреждении, возвращается в родной Виннипег и обнаруживает, что теперь все в городе говорят на фарси. Местный экскурсовод ведет группу сбитых с толку туристов по самым скучным на свете достопримечательностям. Школьники находят деньги, замерзшие во льду, и ищут способ достать их. В этом сюрреалистическом мире жизни героев переплетутся благодаря индейке, победительнице двух конкурсов красоты.

Универсальный язык - дублированный трейлер
Универсальный язык  дублированный трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 апреля 2025
Премьера в мире 18 мая 2024
Дата выхода
6 марта 2025 Россия U Films
20 марта 2025 Австралия
23 января 2025 Германия 6
23 января 2025 Индия
7 марта 2025 Литва N13
21 августа 2025 Нидерланды AL
18 декабря 2024 Франция
Сборы в мире $306 568
Производство Metafilms
Другие названия
Une langue universelle, Universal Language, Avaz boughalamoune, El idioma universal, Evrensel Dil, Lenguaje Universal, Mowa wspólna, Ühine keel, Οικουμενική γλώσσα, Универсальный язык, ユニバーサル・ランゲージ, 大同世界
Режиссер
Matthew Rankin
В ролях
Rojina Esmaeili
Даниэль Фишо
Sobhan Javadi
Pirouz Nemati
Matthew Rankin
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Универсальный язык
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Говорить определенно об «Универсальном языке» сложно. Почти как пересказывать собственный сон. Канадский режиссер Мэттью Ранкин еще в дебютном «Двадцатом веке» проявил себя как мастер перевода «сознательного» в «подсознательное», хотя рассказывал о вполне конкретных людях и событиях — биографии премьер-министра страны Уильяме Маккензи Кинге, которую превратил в абсурдную фантасмогорию. «Универсальный язык» складывается из этой…
Читать
ikolmogorova 27 сентября 2025, 13:41
Один из самых необычных фильмов 2024 года был выбран в качестве канадской заявки на премию «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм на иностранном… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном получил главную награду кинофестиваля в Торонто 2024
Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном получил главную награду кинофестиваля в Торонто 2024 Ожидается, что эта картина войдет в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
Написать
17 сентября 2024 11:04
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Универсальный язык - дублированный трейлер
Универсальный язык Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше