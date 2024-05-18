Мэттью увольняется с бессмысленной работы в правительственном учреждении, возвращается в родной Виннипег и обнаруживает, что теперь все в городе говорят на фарси. Местный экскурсовод ведет группу сбитых с толку туристов по самым скучным на свете достопримечательностям. Школьники находят деньги, замерзшие во льду, и ищут способ достать их. В этом сюрреалистическом мире жизни героев переплетутся благодаря индейке, победительнице двух конкурсов красоты.
