В центре сюжета — 11-летняя Керия, живущая с отцом на Борнео, рядом с буйными тропическими лесами. Ее покойная мать принадлежала к коренному народу пенанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живет в лесу, но из-за того, что лесозаготовительные компании начали варварскую вырубку леса, традиционной жизни может прийти конец. Фильм о том, как девочке-подростку, ее маленькому брату и найденному малышу-орангутану Оши, удается то, что было не под силу взрослым: они спасают лес и жизнь племени пенанов.