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Постер мультфильма Дикая семейка
Постер мультфильма Дикая семейка
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Дикая семейка

Дикая семейка

Девочка и ее кузен спасают тропический лес. Анимационный фильм от создателя "Жизни Кабачка" Sauvages 12+
Билеты от 50 ₽
Пойду 3
Не пойду 1

О фильме

В центре сюжета — 11-летняя Керия, живущая с отцом на Борнео, рядом с буйными тропическими лесами. Ее покойная мать принадлежала к коренному народу пенанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живет в лесу, но из-за того, что лесозаготовительные компании начали варварскую вырубку леса, традиционной жизни может прийти конец. Фильм о том, как девочке-подростку, ее маленькому брату и найденному малышу-орангутану Оши, удается то, что было не под силу взрослым: они спасают лес и жизнь племени пенанов.

Дикая семейка - дублированный трейлер
Дикая семейка  дублированный трейлер
Страна Бельгия / Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 февраля 2025
Премьера в мире 18 мая 2024
Дата выхода
3 июля 2025 Россия RWV Film 12+
16 октября 2024 Бельгия
7 февраля 2025 Испания
12 февраля 2025 Нидерланды
16 октября 2024 Франция
20 февраля 2025 Швейцария
Сборы в мире $826 312
Производство Nadasdy Film, Haut et Court, Panique!
Другие названия
Sauvages, Savages, Dzicy, Red de Jungle, Salvajes, Salvatges, Selvagens, Wilde, You're Not the One I Expected, Дикая семейка, 好野人出沒，注意！
Режиссер
Клод Баррас
Клод Баррас
В ролях
Babette De Coster
Мартен Версе
Летиция Дош
Летиция Дош
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Мишель Вюйермоз
Мишель Вюйермоз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Час Кино Бибирево
12:00 от 250 ₽
Час кино Свиблово
12:00 от 50 ₽
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Новости о мультфильме
Девочка и ее кузен спасают лес в трейлере анимационного фильма «Дикая семейка»
Девочка и ее кузен спасают лес в трейлере анимационного фильма «Дикая семейка» Новый проект от режиссера «Жизни Кабачка».
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9 июня 2025 10:34
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Час Кино Бибирево
Медведково
2D
12:00 от 250 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
12:00 от 50 ₽
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