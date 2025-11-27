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Киноафиша Фильмы Есть только миг

Есть только миг

Est tolko MiG
Напомним о выходе в прокат
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Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Россия
Производство Серебро, Киностудия «Военфильм»
Другие названия
Est tolko MiG, Есть только МиГ
Режиссер
Александр Жигалкин
Александр Жигалкин
В ролях
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
София Лопунова
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Антон Батырев
Антон Батырев
Все актеры и съемочная группа

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