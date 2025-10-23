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Постер фильма Алиса в стране чудес
Постер фильма Алиса в стране чудес
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Киноафиша Фильмы Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес

Alisa v Strane Chudes 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 29
Не пойду 13

О фильме

В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алиса предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.

Алиса в стране чудес - тизер-трейлер
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
23 октября 2025 Россия Централ Партнершип
Производство MTS Media, Mediaslovo
Другие названия
Alisa v Strane Chudes, Alice Imedemaal, Alice in Wonderland, Алиса в Стране Чудес
Режиссер
Юрий Хмельницкий
В ролях
Анна Пересильд
Анна Пересильд
Милош Бикович
Милош Бикович
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
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Рейтинг фильма

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вася Пупкин 5 мая 2025, 14:31
Все высказался эксперт🤣🤣
Чива 4 мая 2025, 17:40
Полнейшая хрень, лучше диснеевский фильм чем вот это русский трэш
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25 февраля 2025 16:03
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4 сентября 2024 15:14
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