Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Каруза
1 постер
Пойду 23
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Каруза

Каруза

Собака и мальчик совершают вдохновляющий подвиг во время блокады Ленинграда Karuza 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 23
Не пойду 1

О фильме

На основе реальных событий - история о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. 1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг – собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное – добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше. Но однажды во время опасной вылазки их обнаруживают немцы…

Каруза - трейлер
Каруза  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 апреля 2025
Дата выхода
24 апреля 2025 Россия МВК
Сборы в мире $212 990
Производство МИРФИЛЬМ
Другие названия
Karuza, Каруза
Режиссер
Иван Харатьян
Иван Харатьян
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Иван Колесников
Иван Колесников
Марк-Малик Мурашкин
Марк-Малик Мурашкин
Мария Абрамова
Мария Абрамова
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про блокаду Ленинграда Фильмы про блокаду Ленинграда
Фильмы про собак Фильмы про собак
Фильмы про реальные исторические события Фильмы про реальные исторические события

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Василиса Мелешкова 2 мая 2025, 16:33
Фильм очень интересный. Рекомендую вам посмотреть
Фиалки Оксаны Решетовой 27 апреля 2025, 19:04
Отличный фильм для семейного просмотра. Добрый, искренний. Давно уже не было таких фильмов на наших экранах.
Отзывы Написать
Новости о фильме
Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок»
Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок» Мероприятие начнется уже завтра.
Написать
29 мая 2025 14:32
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Каруза - трейлер
Каруза Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше