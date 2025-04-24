На основе реальных событий - история о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. 1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг – собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное – добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше. Но однажды во время опасной вылазки их обнаруживают немцы…
|24 апреля 2025
|Россия
|МВК