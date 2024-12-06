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Киноафиша Фильмы Шаман

Шаман

Старый проводник духов готов умереть, устав от людских пороков Shaman 18+
Билеты от 290 ₽
Пойду 38
Не пойду 8

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О фильме


 

Старик-шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания — порой глупые, ничтожные и причиняющие зло другим.

Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях — в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — как алчущим славы, денег, власти и чужих мужей, так и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть.

Шаман - трейлер
Шаман  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 6 декабря 2024
Дата выхода
16 января 2025 Россия ЦЕНТР КИНО
Сборы в мире $87 140
Производство Ветер Перемен
Другие названия
Shaman, Кто убил шамана, Шаман
Режиссер
Михаил Мерзликин
В ролях
Марина Федункив
Марина Федункив
Олег Васильков
Олег Васильков
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Юрий Майнагашев
Янина Мелехова
Янина Мелехова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 20 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2411 В жанре «ужасы»  196 В фильмах России  297
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
14:50 от 400 ₽ 23:05 от 400 ₽
Времена года
19:40 от 7000 ₽ 23:20 от 7000 ₽
Полное расписание и билеты

Шаман
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Королева 17 января 2025, 11:25
Интересно, премьера фильма 16-го числа, а билетов нет
yulia_klimec 13 января 2025, 05:51
Кино!!! Красивая картинка, глубокий смысл (!), много тонких деталей! После просмотра много эмоций, есть над чем подумать!
Однозначно надо идти!
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«Шаман» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:50 от 400 ₽ 23:05 от 400 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
19:40 от 7000 ₽ 23:20 от 7000 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
23:45 от 490 ₽
Полное расписание и билеты
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