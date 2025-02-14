1301 год. Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет – граф Монтекки или граф Капулеттит, ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки. Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?
|7 августа 2025
|Россия
|Капелла Фильм
|11 июня 2025
|Великобритания
|12A
|11 июня 2025
|Ирландия
|12A
|7 августа 2025
|Казахстан
|16+
|14 февраля 2025
|США
|9 мая 2025
|ЮАР