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Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Постер фильма Джульетта и Ромео
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 3.7
Оцените
8 постеров
Билеты от 700 ₽
Пойду 6
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Джульетта и Ромео

Джульетта и Ромео

Juliet & Romeo 12+
Билеты от 700 ₽
Пойду 6
Не пойду 3

О фильме

1301 год. Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет – граф Монтекки  или граф Капулеттит, ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки. Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?

Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Страна Италия / США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 27 мая 2025
Премьера в мире 14 февраля 2025
Дата выхода
7 августа 2025 Россия Капелла Фильм
11 июня 2025 Великобритания 12A
11 июня 2025 Ирландия 12A
7 августа 2025 Казахстан 16+
14 февраля 2025 США
9 мая 2025 ЮАР
Сборы в мире $465 008
Производство Briarcliff Entertainment, Hero Partners, Rainmaker Films
Другие названия
Juliet & Romeo, Júlia és Rómeó, Verona, Джульетта и Ромео
Режиссер
Тимоти Скотт Богарт
Тимоти Скотт Богарт
В ролях
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Руперт Грейвз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 13 голосов
3.7 IMDb
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Синема Парк Мосфильм
20:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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24 июня 2025 17:49
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«Джульетта и Ромео» в кинотеатрах

пн 4
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
20:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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