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Borrowed Time
Borrowed Time
Borrowed Time: Lennon's Last Decade
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Великобритания
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
3 000 000 GBP
Сборы в мире
$1 642
Производство
Borrowed Time The Movie
Другие названия
Borrowed Time: Lennon's Last Decade, Borrowed Time
Режиссер
Alan G. Parker
В ролях
Тариг Али
Helen Anderson
Vinny Appice
Jay Bergen
Tony Bramwell
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
13
голосов
7.1
IMDb
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