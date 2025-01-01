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Киноафиша Фильмы Borrowed Time

Borrowed Time

Borrowed Time: Lennon's Last Decade
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Бюджет 3 000 000 GBP
Сборы в мире $1 642
Производство Borrowed Time The Movie
Другие названия
Borrowed Time: Lennon's Last Decade, Borrowed Time
Режиссер
Alan G. Parker
В ролях
Тариг Али
Helen Anderson
Vinny Appice
Jay Bergen
Tony Bramwell
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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