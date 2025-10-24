Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бугония
1 постер
Пойду 1
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Бугония

Бугония

Bugonia
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 0
Бугония - teaser
Бугония  teaser
Страна Южная Корея
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 октября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Австралия
31 октября 2025 Болгария
13 ноября 2025 Бразилия
31 октября 2025 Великобритания
30 октября 2025 Венгрия
6 ноября 2025 Германия
6 ноября 2025 Дания
7 ноября 2025 Испания
6 ноября 2025 Италия
7 ноября 2025 Канада
31 октября 2025 Литва N
13 ноября 2025 Мексика
14 ноября 2025 Польша
6 ноября 2025 Португалия
7 ноября 2025 США
8 января 2026 Сингапур
7 ноября 2025 Турция
30 октября 2025 Украина
31 октября 2025 Финляндия
5 ноября 2025 Франция
6 ноября 2025 Чехия
7 ноября 2025 Швеция
Производство CJ ENM, Element Pictures, Fremantle
Другие названия
Bugonia, Bugonia Bugonia, Save the Green Planet Remake, 暴蜂尼亞
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Фестиваль пройдет на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября.
Написать
22 июля 2025 19:05
Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса
Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса Ранее артисты вместе снялись у Лантимоса в «Видах доброты» (2024).
Написать
27 июня 2025 11:17
Эмма Стоун и Джесси Племонс сыграют в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония»
Эмма Стоун и Джесси Племонс сыграют в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» Это будет переосмысление фэнтези «Спасти зеленую планету!»
Написать
20 мая 2024 11:28
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Бугония - teaser
Бугония Teaser
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше