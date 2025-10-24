Страна
Южная Корея
Год выпуска
2025
Премьера в мире
24 октября 2025
Дата выхода
|6 ноября 2025
|Австралия
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|31 октября 2025
|Болгария
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|13 ноября 2025
|Бразилия
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|31 октября 2025
|Великобритания
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|30 октября 2025
|Венгрия
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|6 ноября 2025
|Германия
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|6 ноября 2025
|Дания
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|7 ноября 2025
|Испания
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|6 ноября 2025
|Италия
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|7 ноября 2025
|Канада
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|31 октября 2025
|Литва
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|N
|13 ноября 2025
|Мексика
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|14 ноября 2025
|Польша
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|6 ноября 2025
|Португалия
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|7 ноября 2025
|США
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|8 января 2026
|Сингапур
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|7 ноября 2025
|Турция
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|30 октября 2025
|Украина
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|31 октября 2025
|Финляндия
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|5 ноября 2025
|Франция
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|6 ноября 2025
|Чехия
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|7 ноября 2025
|Швеция
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Производство
CJ ENM, Element Pictures, Fremantle
Другие названия
Bugonia, Bugonia Bugonia, Save the Green Planet Remake, 暴蜂尼亞