Мегаполис,

Гениальный архитектор Серж Катилина пытается превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира, однако вынужден соперничать с конкурирующим проектом мэра Нью-Йорка Фрэнка Цицерона. Цицерон готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.
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Фрэнсис Форд Коппола написал сценарий в начале 1980-х, но фильм был отложен частично из-за его финансовых долгов. Пред-производство наконец началось в 2001 году после того, как было отснято 30 часов материала второй съёмочной группы и проведено чтение сценария с Пол Ньюман, Ума Турман, Роберт Де Ниро, Джеймс Гандольфини, Николас Кейдж, Леонардо ДиКаприо, Рассел Кроу, Иди Фалко и Кевин Спейси, но проект был свернут после терактов 11 сентября, потому что сцена из сценария (страница 166) «предсказала» эти атаки. Коппола окончательно отказался от проекта в 2007 году и не стал снова заниматься его разработкой до 2019 года.