Мегаполис,

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Постер фильма Мегалополис
5.2
Мегалополис - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мегалополис
5.2

Мегалополис

, 2024
Megalopolis
США / драма, фантастика / 18+
Эпичная фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы с Адамом Драйвером и Шайей ЛаБафом
Трейлеры
Постер фильма Мегалополис
5.2
Мегалополис - Дублированный трейлер
Мегалополис  Дублированный трейлер

О фильме

Гениальный архитектор Серж Катилина пытается превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира, однако вынужден соперничать с конкурирующим проектом мэра Нью-Йорка Фрэнка Цицерона. Цицерон готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.

В ролях

Обри Плаза
Обри Плаза
Wow Platinum
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Mayor Cicero
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Cesar Catilina
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Clodio Pulcher
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Julia Cicero
Талия Шайр
Constance Crassus Catilina
Джон Войт
Джон Войт
Hamilton Crassus III
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Fundi Romaine
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Jason Zanderz
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Сценарист Фрэнсис Форд Коппола
Композитор Osvaldo Golijov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 ноября 2024
Премьера в мире 28 марта 2024
Дата выхода
9 января 2025 Россия Экспонента
26 сентября 2024 Австралия
2 января 2025 Аргентина +13
11 декабря 2024 Бельгия
1 ноября 2024 Болгария
31 октября 2024 Бразилия
27 сентября 2024 Великобритания
26 сентября 2024 Венгрия
7 ноября 2024 Германия
31 октября 2024 Греция
26 сентября 2024 Израиль
29 ноября 2024 Индонезия 21+
27 сентября 2024 Ирландия
27 сентября 2024 Испания
17 октября 2024 Италия
9 января 2025 Казахстан
27 сентября 2024 Канада
7 ноября 2024 Колумбия
9 января 2025 Кыргызстан 16+
27 сентября 2024 Латвия (none)
18 октября 2024 Литва
24 октября 2024 Мексика
5 декабря 2024 Нидерланды
26 сентября 2024 Новая Зеландия
27 сентября 2024 Норвегия
25 октября 2024 Польша
17 октября 2024 Португалия M/14
26 сентября 2024 Пуэрто-Рико R
8 ноября 2024 Румыния N/A
27 сентября 2024 США
26 сентября 2024 Сербия o.A.
26 сентября 2024 Таиланд
27 сентября 2024 Турция
9 января 2025 Узбекистан 18+
26 сентября 2024 Украина
25 сентября 2024 Филиппины
27 сентября 2024 Финляндия Tulossa
25 сентября 2024 Франция
26 сентября 2024 Хорватия
26 сентября 2024 Черногория o.A.
3 октября 2024 Чехия
9 января 2025 Чили 14
27 сентября 2024 Швеция
27 сентября 2024 Эстония
20 июня 2025 Япония PG12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $120 000 000
Сборы в мире $14 447 666
Производство American Zoetrope, Caesar Film
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 47 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3724 В жанре «драма»  1325 В жанре «фантастика»  485 В фильмах США  2145 В фильмах 2024 года  241
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мегалополис - Дублированный трейлер
Мегалополис Дублированный трейлер
Мегалополис - Трейлер 2
Мегалополис Трейлер 2
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Наша рецензия

Многолетний проект мэтра американского кино оказался полным провалом.
Многолетний проект мэтра американского кино оказался полным провалом. На 77-м Каннском кинофестивале прошла премьера многострадального, долгожданного и очень дорогого проекта «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Само название говорит о его масштабности и величии, а другого и не ожидали от мэтра американского кино, однако в результате картину громко освистала пресса после сеанса. Рассказываем, что же не так с фильмом. Сюжет крутится вокруг фантастически гениального архитектора Цезаря Каталины, живущего идеями и амбициями. После разрушения…

Отзывы зрителей о фильме Мегалополис

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 14 ноября 2025, 11:30
Отзывы разделились. Сильные стороны: актёрская игра, качественные визуальные решения и атмосфера абсурда. Слабые стороны: медленное развитие сюжета и запутанное повествование, а также наличие эротических сцен. Общая оценка зрителей: спорная — часть видит в фильме визуальное экспериментирование, другая часть — долгий и непонятный рассказ. Подойдёт тем, кто ценит стиль и готов к неоднозначному посылу.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.
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Мегалополис

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Интересные факты

Фрэнсис Форд Коппола написал сценарий в начале 1980-х, но фильм был отложен частично из-за его финансовых долгов. Пред-производство наконец началось в 2001 году после того, как было отснято 30 часов материала второй съёмочной группы и проведено чтение сценария с Пол Ньюман, Ума Турман, Роберт Де Ниро, Джеймс Гандольфини, Николас Кейдж, Леонардо ДиКаприо, Рассел Кроу, Иди Фалко и Кевин Спейси, но проект был свернут после терактов 11 сентября, потому что сцена из сценария (страница 166) «предсказала» эти атаки. Коппола окончательно отказался от проекта в 2007 году и не стал снова заниматься его разработкой до 2019 года.

Новости о фильме

«Золотая малина» 2025: худшими фильмами признаны «Мадам Паутина» и «Джокер 2»
3 марта 2025 07:59 «Золотая малина» 2025: худшими фильмами признаны «Мадам Паутина» и «Джокер 2» Памела Андерсон, получившая «Малину» в 1997 году, была реабилитирована за выдающуюся игру в драме «Шоугерл».
Кадр из фильма «Мегалополис»
10 января 2025 16:30 В Казахстане вышла в прокат фантастическая драма «Мегалополис»: кому на нее стоит обратить внимание Картина Фрэнсиса Форда Копполы призывает к размышлению.
Дождались своего часа: 10 провалившихся фильмов, которые стали классикой
9 января 2025 11:09 Дождались своего часа: 10 провалившихся фильмов, которые стали классикой В прокат вышел спорный и едва ли не самый амбициозный фильм Фрэнсиса Форда Копполы — эпическая научно-фантастическая драма «Мегалополис» о гениальном архитекторе, задумавшем создать идеальный город будущего. Режиссер вынашивал замысел фильма более 40 лет, а в производство вложил собственные деньги, продав свои винодельни. После премьеры в Каннах «Мегалополис» получил крайне неоднозначные отзывы: многие критики и зрители остались в смешанных чувствах, отметив сумбурный сюжет и излишний пафос картины. Впрочем, шедевр или провал «Мегалополис» — покажет время. Пока же вспоминаем 10 культовых картин, которые провалились в прокате, но со временем стали классикой.
Вышел дублированный трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
3 декабря 2024 14:51 Вышел дублированный трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы В российском прокате картина появится 9 января. В то же время Коппола уже готовит экранизацию книги «В лучах мерцающей луны».
«Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий
30 сентября 2024 10:43 «Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий «Битлджус Битлджус» тем временем продолжает собирать.
«Ни глаз, ни мозг не успевает»: вышел «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» — отзывы и рейтинг не впечатляют
28 сентября 2024 16:18 «Ни глаз, ни мозг не успевает»: вышел «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» — отзывы и рейтинг не впечатляют Еще одной культовой картины, увы, не получилось.

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