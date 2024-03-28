Мегаполис,

В прокат вышел спорный и едва ли не самый амбициозный фильм Фрэнсиса Форда Копполы — эпическая научно-фантастическая драма «Мегалополис» о гениальном архитекторе, задумавшем создать идеальный город будущего. Режиссер вынашивал замысел фильма более 40 лет, а в производство вложил собственные деньги, продав свои винодельни. После премьеры в Каннах «Мегалополис» получил крайне неоднозначные отзывы: многие критики и зрители остались в смешанных чувствах, отметив сумбурный сюжет и излишний пафос картины. Впрочем, шедевр или провал «Мегалополис» — покажет время. Пока же вспоминаем 10 культовых картин, которые провалились в прокате, но со временем стали классикой.