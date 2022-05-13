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Megalopolis

Мегаполис,

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О фильме

Архитектор хочет восстановить Нью-Йорк, который пострадал из-за разрушительной катастрофы.

Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Джон Войт
Джон Войт
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мегаполис 1 постер
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Объявлен основной актерский состав фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» В каст вошли Адам Драйвер и другие именитые артисты.
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13 мая 2022 10:04
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