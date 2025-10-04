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Постер фильма Огненный мальчик
7.8
Огненный мальчик - Трейлер
Киноафиша Фильмы Огненный мальчик
7.8

Огненный мальчик

, 2025
Ognennyy malchik
Россия / драма / 18+
Инфантильный сын крупной чиновницы становится участником трагического инцидента. Драма с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной
Трейлеры
Пойду 8
Не пойду 7
Постер фильма Огненный мальчик
7.8
Пойду 8
Не пойду 7
Огненный мальчик - Трейлер
Огненный мальчик  Трейлер

О фильме

Макс — типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Макс одинок — и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса — председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина, она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера — но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам.

Однажды ночью, в ночном клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее — карьера или единственный сын, Макса преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить — виновник он или свидетель. И постепенно — впервые в жизни — Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.

В ролях

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Денис Косиков
Maks
Елизавета Ищенко
Елизавета Ищенко
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Богдан Голощук
Oksana Surkova
Sekretar gosdumy
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Oxana Surkova
Sekretar gosdumy
Режиссер Надежда Михалкова
Сценарист Надежда Михалкова, Марина Степнова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 октября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Россия Вольга
Сборы в мире $46 361
Производство Globus Film Studio, Резервная копия
Другие названия
Ognennyy malchik, Огненный мальчик

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 21 голос
7.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  469 В жанре «драма»  211 В фильмах России  18 В фильмах 2025 года  21
Обновлено 29 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Огненный мальчик - Трейлер
Огненный мальчик Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Огненный мальчик

Киноафиша ИИ 10 ноября 2025, 17:09 Дата обновления: 12 ноября 2025, 15:29
Отзывы зрителей в целом негативны. Сильные стороны: искреннее исполнение актёров и попытка авторской подачи. Основные слабые стороны: фильм распадается на эпизоды, темы и образы не раскрыты до конца, сюжет не выстроен, некоторые сцены выглядят лишними. Общая оценка низкая (у части зрителей примерно 1,5 звезды). Фильм может подойти тем, кто ценит медленное, экспериментальное кино и готов к незавершённости тем.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о фильме

eluscha.78 9 ноября 2025, 11:59
Ужасный фильм
likh7 12 ноября 2025, 12:46
Вчера посмотрел, выбор был случайным. Ну что сказать...если вкратце фильм о переживаниях молодого человека, который стал невольным участником… Читать дальше…
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