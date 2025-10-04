Огненный мальчик,

Макс — типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Макс одинок — и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса — председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина, она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера — но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам.

Однажды ночью, в ночном клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее — карьера или единственный сын, Макса преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить — виновник он или свидетель. И постепенно — впервые в жизни — Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.