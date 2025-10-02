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Маша и Медведи

Masha i Medvedi 6+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Сетырнадцатилетняя Маша вместе с братом Ваней приезжает в гости к бабушке в деревню. Там они знакомятся с ребятами и узнают о легендах здешнего леса. По словам мальчишек, лес заколдован и опасен — в нем находится родник, который меняет облик всех, кто из него выпьет. А еще там когда-то жили волшебные существа и животные, способные разговаривать на человеческом языке. Ваня решает отправиться в лес и доказать всем, что все эти истории — просто выдумки, а лес обычный. 

Осознав, что Ваня отправился в заколдованный лес, Маша отправляется следом за ним и вместо своего братца находит козленка, в которого тот превратился, выпив из родника. Теперь, чтобы спасти Ваню и разрушить страшное проклятье, девочке предстоит познакомиться со всеми лесными обитателями и не попасться на хитрые уловки самой хозяйки леса — Кикиморы. В этом невероятном и отважном приключении Маше будут помогать самые известные с детства сказочные герои — Три Медведя.
 

Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 Россия 6+
Производство Наше Кино
Другие названия
Masha i Medvedi, Маша и Медведи
Режиссер
Антонина Руже
Антонина Руже
В ролях
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Снежана Самохина
Снежана Самохина
Мирон Проворов
Мирон Проворов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
adel4ik_74 22 июня 2025, 12:16
Привет виталия
adel4ik_74 22 июня 2025, 12:18
😍
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