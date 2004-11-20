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Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho

За облаками, 2004

2004 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в альтернативный послевоенный период, в 1996 году, когда Япония разделена. Хоккайдо управляется «Союзом», в то время как Хонсю и другие южные острова находятся под властью США. На Хоккайдо построили высокую башню, которую можно было увидеть даже из Токио. Летом 1996 года трое учеников средней школы обещают, что пересекут границу на самолете, построенном собственными силами, и раскроют секрет башни, но их проект был заброшен после того, как девочка, Саюри Саватари, загадочно заболела и была переведена в Токио. Спустя годы, на пороге новой войны, Хироки Фудзисава узнает, что Саюри с тех пор была в коме, и просит Такую Сиракаву помочь ему найти способ разбудить ее.

  • Синкай намеревался сам рисовать фоны, но с тысячью кадров сделать это в одиночку было бы невозможно. Тогда продюсер анимации фильма Конори Хирамацу отправился в Токийский художественный университет, чтобы найти художников. Многие студенты были набраны из классов масляной живописи и никогда не работали с ПК. 
  • В фильме есть несколько ссылок на другие литературные произведения и темы, такие как разлука и сны. Стихотворение, прочитанное Саюри в классе, «Утро последнего прощания» известного японского писателя Кэндзи Миядзавы. Кроме того, в летнем эпизоде фильма Саюри читает роман Моришиты Сакаэ  «Сеть грез».

Согласно альтернативному варианту развития истории, после поражения во второй мировой войне Япония оказалась разделённой между союзниками — северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы.

Летом 1996 года Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое товарищей-старшеклассников с американского Хонсю, гуляющих вместе в пору школьных каникул, могли отчётливо видеть её контуры, возносящиеся в заоблочную высь. Друзья дали друг другу зарок, что однажды они построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2004
Премьера в мире 20 ноября 2004
Возраст 12+
Режиссер
Макото Синкай
Макото Синкай
В ролях
Хидэтака Ёсиока
Масато Хагивара
Юка Нанри
Кадзухико Иноуэ
Унсё Исидзука
Все актеры и съемочная группа
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