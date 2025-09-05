Оказавшись на самом дне, Ронни выживает в железнодорожной катастрофе со смертельным исходом, которую он никак не ожидал пережить. Терзаемый горем и виной, он стремится к саморазрушению, его преследуют воспоминания о женщине, которую он любил - и, возможно, потерял. Когда его разум начинает разрушаться, реальность меняется, и самые близкие люди начинают сомневаться в том, что реально. Но как раз в тот момент, когда кажется, что всякая надежда потеряна, скрытая правда всплывает на поверхность, втягивая Ронни в опасную игру иллюзий, одержимости и любви, которая отказывается угасать