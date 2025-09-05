Меню
Постер фильма Бунтарь 4
Бунтарь 4

Бунтарь 4

Baaghi 4 18+
Билеты от 550 ₽

О фильме

Оказавшись на самом дне, Ронни выживает в железнодорожной катастрофе со смертельным исходом, которую он никак не ожидал пережить. Терзаемый горем и виной, он стремится к саморазрушению, его преследуют воспоминания о женщине, которую он любил - и, возможно, потерял. Когда его разум начинает разрушаться, реальность меняется, и самые близкие люди начинают сомневаться в том, что реально. Но как раз в тот момент, когда кажется, что всякая надежда потеряна, скрытая правда всплывает на поверхность, втягивая Ронни в опасную игру иллюзий, одержимости и любви, которая отказывается угасать

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2025
Производство Bouncer Production, Nadiadwala Grandson Entertainment
Другие названия
Baaghi 4, Takadum
Режиссер
Harsha
В ролях
Сонам Баджва
Тайгер Шрофф
Тайгер Шрофф
Санджай Датт
Санджай Датт
Harnaaz Sandhu
Kamila Ratikant
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
19:55 от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
18:10 от 670 ₽
Полное расписание и билеты
«Бунтарь 4» в кинотеатрах

Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D, SUB
19:55 от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
18:10 от 670 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D, SUB
19:00 от 590 ₽
Полное расписание и билеты
