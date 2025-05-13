Наша рецензия
В рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля показали многообещающий фильм Ари Астера «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун в главных ролях. Режиссер решил вернуться в ближайшее прошлое, чтобы понаблюдать за хаосом, происходящем в маленьком городке во время пандемии COVID. Вот только все это уже хорошо нам знакомо благодаря социальным сетям, поэтому целое кино можно было и не делать.
Где-то в Нью-Мексико стоит маленький город Эддингтон, жители…
Читать