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Постер фильма Эддингтон
Постер фильма Эддингтон
Постер фильма Эддингтон
Постер фильма Эддингтон
Постер фильма Эддингтон
Постер фильма Эддингтон
Постер фильма Эддингтон
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
7 постеров
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Киноафиша Фильмы Эддингтон

Эддингтон

Eddington
Напомним о выходе в прокат
Пойду 3
Не пойду 0

О фильме

Май 2020 года. Противостояние шерифа и мэра на фоне начинающейся пандемии разобщает жителей Эддингтона и приводит к конфликту.
Эддингтон - trailer 3
Эддингтон  trailer 3
Страна США
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 июля 2025
Премьера в мире 13 мая 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Австралия
22 августа 2025 Великобритания
17 июля 2025 Германия
31 июля 2025 Дания
22 августа 2025 Ирландия 15A
12 сентября 2025 Испания
17 октября 2025 Италия
18 июля 2025 Канада
28 августа 2025 Мексика
2 октября 2025 Нидерланды
5 сентября 2025 Польша
18 июля 2025 США
31 июля 2025 Украина
1 августа 2025 Финляндия
16 июля 2025 Франция
15 августа 2025 Швеция
25 июля 2025 ЮАР 13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $4 255 607
Производство A24, Square Peg, 828 Productions
Другие названия
Eddington, Эддингтон
Режиссер
Ари Астер
Ари Астер
В ролях
Остин Батлер
Остин Батлер
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Люк Граймс
Люк Граймс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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Наша рецензия

В рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля показали многообещающий фильм Ари Астера «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун в главных ролях. Режиссер решил вернуться в ближайшее прошлое, чтобы понаблюдать за хаосом, происходящем в маленьком городке во время пандемии COVID. Вот только все это уже хорошо нам знакомо благодаря социальным сетям, поэтому целое кино можно было и не делать. Где-то в Нью-Мексико стоит маленький город Эддингтон, жители…
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