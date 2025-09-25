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Киноафиша Фильмы Нахимовцы 2. Янтарный берег

Нахимовцы 2. Янтарный берег

Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg 12+
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О фильме

Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение – Калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы… Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых.  И план поначалу работает – популярность позволяет ему стать звездой класса.

На солнечном Янтарном берегу, в тренировочном лагере, нахимовцев ждет не только учеба, соревнования, шлюпочная практика и песни у костра, но и …первая любовь – в соседний лагерь приехала женская юношеская сборная по яхтингу. Однако впереди у ребят – опасные приключения. И Егору придется признать перед товарищами свой обман и, оказавшись в эпицентре операции по предотвращению теракта в Калининградском заливе, заслужить их уважение своими поступками, проявив мужество и героизм и оправдав звание нахимовца.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Россия КароПрокат
Производство КиноПроба, PFO
Другие названия
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg, Нахимовцы. Янтарный берег
Режиссер
Дмитрий Шлыков
В ролях
Никита Ходунов
Даниил Ходунов
Антон Батырев
Антон Батырев
Анна Большова
Анна Большова
Илья Малаков
Илья Малаков
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