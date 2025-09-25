Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение – Калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы… Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает – популярность позволяет ему стать звездой класса.



На солнечном Янтарном берегу, в тренировочном лагере, нахимовцев ждет не только учеба, соревнования, шлюпочная практика и песни у костра, но и …первая любовь – в соседний лагерь приехала женская юношеская сборная по яхтингу. Однако впереди у ребят – опасные приключения. И Егору придется признать перед товарищами свой обман и, оказавшись в эпицентре операции по предотвращению теракта в Калининградском заливе, заслужить их уважение своими поступками, проявив мужество и героизм и оправдав звание нахимовца.