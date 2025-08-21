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Постер фильма Сорвать куш в Сен-Тропе
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Сорвать куш в Сен-Тропе

Приятели устраивают авантюру на яхте олигарха. Французская комедия с летним настроением Comme des riches 16+
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О фильме

Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план – подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.

Сорвать куш в Сен-Тропе - дублированный трейлер
Сорвать куш в Сен-Тропе  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Россия Капелла Фильм
28 августа 2025 Кыргызстан 16+
Производство Cinéfrance Studios, Baya Productions, TF1 Films Production
Другие названия
Comme des riches, Princes of Saint Trope, Сорвать куш в Сен-Тропе
Режиссер
Амин Арфуш
В ролях
Alice Dufour
Филипп Катрин
Филипп Катрин
Юсеф Хаджди
Юсеф Хаджди
Юнес Бусиф
Брахим Булель
Все актеры и съемочная группа

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Сорвать куш в Сен-Тропе - дублированный трейлер
Сорвать куш в Сен-Тропе Дублированный трейлер
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