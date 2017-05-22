«Хэппи-энд» - это новый долгожданный фильм великого Михаэля Ханеке («Любовь», «Пианистка»). В картине снялись такие актёры, как Жан-Луи Трентиньян («Конформист», «Любовь»), Изабель Юппер («Она», «Пианистка»), Матьё Кассовиц («Ненависть», «Белый кошмар») и другие.
В центре сюжета фильма «Хэппи-энд» окажется одна большая еврейская семья. Они представляют собой класс буржуазии и совсем утонули в собственном эгоизме. В них нет ни капли сочувствия и искренности. Однако всегда есть исключения, которыми стали 13-летняя Ева и её дедушка Жорж. На фоне во всю бушует кризис, связанный с беженцами, но для семьи Лоран всё это лишь пустой звук...
- Бюджет фильма «Хэппи-энд» составил 13,6 миллионов долларов
- Фильм «Хэппи-энд» вышел с наибольшим для Михаэля Ханеке перерывом - спустя 5 лет после предыдущего («Любовь»)
- Жан-Луи Трентиньян завершил актёрскую карьеру в 2003 году. С тех пор он не снялся ни в одной картине, кроме как у Ханеке, так как считает его величайшим режиссёром. В свою очередь Ханеке считает Трентиньяна одним из лучших ныне живущих актёров
- Изабель Юппер до фильма «Хэппи-энд» уже трижды снималась у Ханеке
- В фильме «Любовь» 2012 года Изабель Юппер также играла дочь героя Жана-Луи Трентиньяна
- Фильм «Хэппи-энд» вошёл в конкурсную программу Каннского кинофестиваля
История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других. Действие фильма происходит через несколько лет после сюжета фильма «Любовь».
|13 ноября 2025
|Россия
|RWV Film, Vereteno
|18+
|8 февраля 2018
|Австралия
|M
|6 октября 2017
|Австрия
|25 января 2018
|Беларусь
|1 декабря 2017
|Великобритания
|12 октября 2017
|Венгрия
|12 октября 2017
|Германия
|21 июня 2017
|Гонконг
|16 ноября 2017
|Греция
|28 марта 2018
|Дания
|20 июля 2018
|Испания
|30 ноября 2017
|Италия
|25 января 2018
|Казахстан
|21 июня 2017
|Нидерланды
|14
|28 июля 2018
|Португалия
|12 января 2018
|Румыния
|22 декабря 2017
|США
|26 октября 2017
|Словакия
|15 февраля 2018
|Украина
|4 октября 2017
|Франция
|9 февраля 2018
|Швеция
|9 февраля 2018
|Эстония
|20 июня 2019
|Южная Корея