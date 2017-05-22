Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Хэппи-энд

История большой еврейской семьи, в которой никто никого не любит Happy End 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

«Хэппи-энд» - это новый долгожданный фильм великого Михаэля Ханеке («Любовь», «Пианистка»). В картине снялись такие актёры, как Жан-Луи Трентиньян («Конформист», «Любовь»), Изабель Юппер («Она», «Пианистка»), Матьё Кассовиц («Ненависть», «Белый кошмар») и другие.

В центре сюжета фильма «Хэппи-энд» окажется одна большая еврейская семья. Они представляют собой класс буржуазии и совсем утонули в собственном эгоизме. В них нет ни капли сочувствия и искренности. Однако всегда есть исключения, которыми стали 13-летняя Ева и её дедушка Жорж. На фоне во всю бушует кризис, связанный с беженцами, но для семьи Лоран всё это лишь пустой звук...

- Бюджет фильма «Хэппи-энд» составил 13,6 миллионов долларов

- Фильм «Хэппи-энд» вышел с наибольшим для Михаэля Ханеке перерывом - спустя 5 лет после предыдущего («Любовь»)

- Жан-Луи Трентиньян завершил актёрскую карьеру в 2003 году. С тех пор он не снялся ни в одной картине, кроме как у Ханеке, так как считает его величайшим режиссёром. В свою очередь Ханеке считает Трентиньяна одним из лучших ныне живущих актёров

- Изабель Юппер до фильма «Хэппи-энд» уже трижды снималась у Ханеке

- В фильме «Любовь» 2012 года Изабель Юппер также играла дочь героя Жана-Луи Трентиньяна

- Фильм «Хэппи-энд» вошёл в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой.  Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом.  Они ничем не отличаются от многих других. Действие фильма происходит через несколько лет после сюжета фильма «Любовь».

Страна Франция / Германия / Австрия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 22 мая 2017
Дата выхода
13 ноября 2025 Россия RWV Film, Vereteno 18+
8 февраля 2018 Австралия M
6 октября 2017 Австрия
25 января 2018 Беларусь
1 декабря 2017 Великобритания
12 октября 2017 Венгрия
12 октября 2017 Германия
21 июня 2017 Гонконг
16 ноября 2017 Греция
28 марта 2018 Дания
20 июля 2018 Испания
30 ноября 2017 Италия
25 января 2018 Казахстан
21 июня 2017 Нидерланды 14
28 июля 2018 Португалия
12 января 2018 Румыния
22 декабря 2017 США
26 октября 2017 Словакия
15 февраля 2018 Украина
4 октября 2017 Франция
9 февраля 2018 Швеция
9 февраля 2018 Эстония
20 июня 2019 Южная Корея
MPAA R
Бюджет €12 034 009
Сборы в мире $2 590 994
Производство Les Films du Losange, X-Filme Creative Pool, Wega Film
Другие названия
Happy End, Final felíz, Final fericit, Laimīgas beigas, Laiminga pabaiga, Mutlu Son, Õnnelik lõpp, Sof tov, Srečen konec, Un final feliz, Хепі-енд, Хэппи-энд, Щастлив край, ハッピーエンド, 完美結局, 快乐结局
Режиссер
Михаэль Ханеке
Михаэль Ханеке
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Франц Роговски
Франц Роговски
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Мир Искусства
Наша рецензия

Атрофированное сочувствие
Атрофированное сочувствие Еве (Фантина Ардюин) двенадцать лет, через несколько месяцев исполнится тринадцать. Ее мать попадает в больницу с сильным отравлением. Пока бывшая жена находится в больнице, Тома (Матье Кассовиц), отец девочки, забирает ребенка к себе. Он живет под одной крышей с сестрой Анной (Изабель Юппер). Женщина управляет строительной фирмой и мечтает, чтобы сын (Франц Роговски) в будущем занял ее пост. Правда, отпрыск чаяний матери не разделяет. Еще с ними живет отец Анны и Тома (Жан-Луи Трентиньян),…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
В прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
В прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке Впервые на большом экране можно будет посмотреть «Код: Неизвестен».
Написать
16 октября 2025 13:20
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре»
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре» Премьера картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке состоялась в Каннах в 2017 году. С 25 января 2018 фильм выходит в российский прокат. К российской премьере ленты подготовлена ретроспектива
Написать
15 января 2018 23:28
Кадры из фильма

«Хэппи-энд» в кинотеатрах

