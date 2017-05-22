«Хэппи-энд» - это новый долгожданный фильм великого Михаэля Ханеке («Любовь», «Пианистка»). В картине снялись такие актёры, как Жан-Луи Трентиньян («Конформист», «Любовь»), Изабель Юппер («Она», «Пианистка»), Матьё Кассовиц («Ненависть», «Белый кошмар») и другие.

В центре сюжета фильма «Хэппи-энд» окажется одна большая еврейская семья. Они представляют собой класс буржуазии и совсем утонули в собственном эгоизме. В них нет ни капли сочувствия и искренности. Однако всегда есть исключения, которыми стали 13-летняя Ева и её дедушка Жорж. На фоне во всю бушует кризис, связанный с беженцами, но для семьи Лоран всё это лишь пустой звук...