Постер фильма Ракушка
1 постер
Киноафиша Фильмы Ракушка

Ракушка

Shell 18+
Ракушка - trailer
Ракушка  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 октября 2025
Премьера в мире 8 сентября 2024
Дата выхода
25 сентября 2025 Австралия MA 15+
Производство Blank Tape, Dark Castle Entertainment, Love & Squalor Pictures
Другие названия
Shell
Режиссер
Макс Мингелла
В ролях
Элизабет Мосс
Мэри Линн Райскаб
Кейт Хадсон
Дастин Миллиган
Питер МакНикол
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры фильма Все трейлеры
Ракушка - trailer
Ракушка Trailer
