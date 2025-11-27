Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Два мира, одно желание
6.9
Два мира, одно желание - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Два мира, одно желание
6.9

Два мира, одно желание

, 2025
Iki Dünya Bir Dilek
Турция / мелодрама / 18+
Турецкая мелодрама о силе первой любви
Трейлеры
Пойду 48
Не пойду 7
Постер фильма Два мира, одно желание
6.9
Пойду 48
Не пойду 7
Два мира, одно желание - Дублированный трейлер
Два мира, одно желание  Дублированный трейлер

О фильме

На первый взгляд, между Бильге и Джаном нет ничего общего: он — увлечённый археолог с мировым именем, она — прагматичный и успешный юрист. Впервые судьба свела их ещё в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто новое, раз и навсегда связавшее их сердца. Дальнейшая жизнь разбросала Бильге и Джана по разным направлениям, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку. Смогут ли они выдержать новые испытания судьбы и доказать, что истинная любовь и правда способна творить чудеса?

В ролях

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
Bilge
Метин Акдюльгер
Метин Акдюльгер
Can
Мерт Эге Ак
Мерт Эге Ак
Child Can
Эрдал Билинген
Эрдал Билинген
Levent
Хусейн Авни Даньял
Хусейн Авни Даньял
Harun
Ризаджан Дурмус
Ризаджан Дурмус
Ипек Эрдем
Ипек Эрдем
Terapist
Дидем Инселел
Дидем Инселел
Эйлюл Су Сапан
Эйлюл Су Сапан
Yasemin
Serkan Tinmaz
Eren
Nazlican Demir
Ipek
Rami Narin
Mete
Режиссер Кетджхе
Сценарист Ханде Эрчел, Elçin Muslu
Композитор Tarkan Gözübüyük, Ozan Tügen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 2 января 2026
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Россия Вольга

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $368 187
Производство TAFF Pictures
Другие названия
Iki Dünya Bir Dilek, Two Worlds, One Wish, Dos mundos, un deseo, Deux mondes pour un voeu, Dois Mundos, Um Desejo, Due Mondi, Un Desiderio, Zwei Welten, ein Herzenswunsch, Два мира, одно желание

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 23 голоса
6.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2022 В жанре «мелодрама»  250 В фильмах Турции  4 В фильмах 2025 года  89
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Два мира, одно желание - Дублированный трейлер
Два мира, одно желание Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Два мира, одно желание

Киноафиша ИИ 28 ноября 2025, 21:29 Дата обновления: 7 декабря 2025, 10:49
Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, достойная игра актёров и романтическая драма с элементами юмора и приключений. Слабые стороны: затянутость, слабая проработка сюжета и заимствования из известных историй. Общая оценка зрителей разная: часть отмечает стиль и актёрскую работу, другие — слабый сценарий. Фильм подойдёт поклонникам романтики и драмы, ценящим аккуратную игру актёров.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

d.dimm 28 ноября 2025, 10:54
Такая высокая оценка только за возможность в очередной раз полюбоваться красотой Эдой Йылдыз и за то, что озвучку ей сделали ту же, что в ПВМД. Всё.… Читать дальше…
Ольга Сырбу 28 ноября 2025, 17:57
С удовольствием посмотрела, фильм чудесный, немного всего:романтики, юмора, приключений, драмы. Мечталось увидеть Ханде с Метином в дуэте, очарована ими!!! Пёсель Тео симпотяга.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Два мира, одно желание - смотреть в онлайн-кинотеатре

Два мира, одно желание

Новости о фильме

Россияне больше не смотрят «Великолепный век»: свежая турецкая «мылодрама» с Эрчел заменила шедевр с Узерли
26 февраля 2026 07:42 Россияне больше не смотрят «Великолепный век»: свежая турецкая «мылодрама» с Эрчел заменила шедевр с Узерли Времена поменялись, и зрители вместе с ними.
Что смотреть в кино на этой неделе
26 ноября 2025 12:42 Что смотреть в кино на этой неделе Главные новинки предстоящего уик-энда.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше