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Киноафиша Фильмы Сёрфер

Сёрфер

Мужчина вступает в борьбу с маскулинным братством, занявшим пляж. Новая причудливая роль Николаса Кейджа The Surfer 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родной город в Австралии на побережье. Однажды он вместе с сыном-подростком собирается поплавать на досках, но сталкивается с сопротивлением банды серферов. Мужчина вступает с ними в жестокое противостояние.

Сёрфер - фрагмент
Сёрфер  фрагмент
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 6 июня 2025
Премьера в мире 17 июля 2024
Дата выхода
1 мая 2025 Россия Global Film 18+
15 мая 2025 Австралия M
3 апреля 2025 Бразилия
9 мая 2025 Великобритания
15 мая 2025 Венгрия 16
5 июня 2025 Греция
9 мая 2025 Грузия R
8 мая 2025 Израиль
9 мая 2025 Ирландия
1 мая 2025 Казахстан 18+
1 мая 2025 Катар
1 мая 2025 Кувейт
1 мая 2025 Кыргызстан 16+
9 мая 2025 Латвия N16
9 мая 2025 Литва
3 апреля 2025 Мексика
15 мая 2025 Нидерланды
1 мая 2025 ОАЭ 18TC
11 апреля 2025 Польша
2 мая 2025 США
8 мая 2025 Словакия 15
8 мая 2025 Таиланд
21 марта 2025 Турция
1 мая 2025 Узбекистан 18+
8 мая 2025 Украина
8 мая 2025 Хорватия
8 мая 2025 Чехия
9 мая 2025 Эстония
Сборы в мире $2 085 849
Производство Lionsgate, Roadside Attractions, ScreenWest
Другие названия
The Surfer, O Surfista, Surfer, Сёрфер, A szörfös, Sörfçü, Surfar, Серфер
Режиссер
Лоркан Финнеган
Лоркан Финнеган
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Финн Литтл
Финн Литтл
Миранда Тапселл
Миранда Тапселл
Николас Кассим
Николас Кассим
Нина Янг
Нина Янг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 22 голоса
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3194 В жанре «триллер»  669 В фильмах США  1923
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Наша рецензия

Многомерный драматический сюжет «Человека, которого не было» как всегда ироничные братья Коэн свели к простой формуле: «парикмахер из захолустного городка мечтает открыть собственный салон». Следуя той же логике, новый фильм от мастера камерных философичных триллеров с социальным комментарием Лоркана Финнегана («Вивариум», «Дурной глаз») можно назвать историей о том, как безымянный австралийский Серфер (Николас Кейдж) мечтает поплавать на доске с…
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Comon 5 мая 2025, 16:01
Да, фильм странный, казалось бы беспроигрышный сюжет о противостоянии душки Кейджа секте серферов - превращается в философскую притчу о месте в… Читать дальше…
Оксана Субботина 23 июля 2025, 00:43
Фильм конечно немного нудноват. Но смотрела с интересом ради моего самого любимого мкжчины Джулиана Макмехона, покойся с миром друг мой. Николас… Читать дальше…
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