Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родной город в Австралии на побережье. Однажды он вместе с сыном-подростком собирается поплавать на досках, но сталкивается с сопротивлением банды серферов. Мужчина вступает с ними в жестокое противостояние.
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